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Швеція запустить нічні поїзди до Німеччини та Бельгії

Швеція запустить нічні поїзди до Німеччини та Бельгії
15:15 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
.Шведське транспортне відомство отримало від уряду доручення закупити вагони для нічних поїздів та почати розробку графіку руху для двох нових міжнародних маршрутів. Один має сполучити Стокгольм із німецьким Гамбургом, інший – Мальмьо із Брюсселем. Очікується, що перші рейси зможуть відбутися в середині 2022 року.

Новий маршрут з'єднає шведські міста з Гамбургом (Німеччина) і Брюсселем (Бельгія), таким чином дозволивши швидко дістатися зі Скандинавського півострова до Західної Європи.

Наразі Швеція вже пропонує нічні поїзди, які курсують всередині країни і в Норвегію, максимально добираючись на північ до Полярного кола.

Спершу в уряді розглядали варіант запустити рейси до інших міст, але дослідження показало, що навантаження німецької залізниці не дозволяє цього зробити – за винятком рейсу до Гамбурга.

Нічні поїзди починають знову набувати популярності з міркувань, що це більш екологічний транспорт.

Варто відзначити, що Швеція з'єднується з острівною частиною Данії мостом з Мальме в Копенгаген, звідки також по мосту можна заїхати на материкову частину Данії, що має сухопутний кордон з Німеччиною.

Туризм, в Європі в останні роки все частіше піднімається питання про відмову від авіаперельотів на користь більш екологічних видів транспорту, зокрема, поїздів. Європейські залізничні оператори, в свою чергу, оперативно реагують на зростаючий інтерес до поїздів, пропонуючи нові маршрути і додаткові послуги, а також знижуючи вартість квитків на такий вид транспорту.

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Все по темі:

Швеция, Бельгия, Німеччина, Нічні поїзди.

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Телеграф
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