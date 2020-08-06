Чорногорія відкрила кордони для українців без обмежень

Чорногорія дозволила українським громадянам в'їжджати без обмежень, оскільки Україну внесли до країн так званої «зеленої зони».
Про це йдеться у повідомленні посольства України у Чорногорії у Facebook.
«Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї «зеленої зони» і дозволила в‘їзд українців без обмежень. Щиро дякуємо нашим чорногорським друзям та партнерам за довіру та співробітництво», - йдеться у повідомленні.
06 серпня (станом на 9:00) в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.
Раніше повідомлялося, що у пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92 відсотки менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом.
Як повідомлялося, Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни через зростання захворюваності.