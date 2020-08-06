Чорногорія відкрила кордони для українців без обмежень

Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства. Загалом Чорногорія сформували три списки країн залежно від кількості активних та нових випадків коронавірусної інфекції, тенденції кількості нових випадків зараження і загальної реакції країни на пандемію з урахуванням наявної інформації про такі аспекти, як тестування, моніторинг та моніторинг контактів, лікування та звітність.

Чорногорія дозволила українським громадянам в'їжджати без обмежень, оскільки Україну внесли до країн так званої «зеленої зони».

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Чорногорії у Facebook.

«Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї «зеленої зони» і дозволила в‘їзд українців без обмежень. Щиро дякуємо нашим чорногорським друзям та партнерам за довіру та співробітництво», - йдеться у повідомленні.

06 серпня (станом на 9:00) в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що у пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92 відсотки менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом.

Як повідомлялося, Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни через зростання захворюваності.