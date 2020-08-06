Скачать
Неділя, 09.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

Чорногорія відкрила кордони для українців без обмежень

Чорногорія відкрила кордони для українців без обмежень
16:20 Чт, 6 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства. Загалом Чорногорія сформували три списки країн залежно від кількості активних та нових випадків коронавірусної інфекції, тенденції кількості нових випадків зараження і загальної реакції країни на пандемію з урахуванням наявної інформації про такі аспекти, як тестування, моніторинг та моніторинг контактів, лікування та звітність.

Чорногорія дозволила українським громадянам в'їжджати без обмежень, оскільки Україну внесли до країн так званої «зеленої зони».

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Чорногорії у Facebook.

«Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї «зеленої зони» і дозволила в‘їзд українців без обмежень. Щиро дякуємо нашим чорногорським друзям та партнерам за довіру та співробітництво», - йдеться у повідомленні.

06 серпня (станом на 9:00) в Україні 76 808 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1819 летальних, 42 524 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1318 нових випадків. Загалом проведено 1 116 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 997 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що у пік сезону в Чорногорії перебуває трохи більше 15 тисяч туристів, що на 92 відсотки менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом.

Як повідомлялося, Національна координаційна рада з інфекційних захворювань при уряді Чорногорії повторно оголосила епідемію COVID-19 на всій території країни через зростання захворюваності.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

"Кордон", Без обмежень, Чорногорія, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
02 Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
03 День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
04 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся