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Колишній король Іспанії Хуан Карлос втік до ОАЕ

Колишній король Іспанії Хуан Карлос втік до ОАЕ
11:16 Нд, 9 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Колишній король Іспанії Хуан Карлос вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів після того, як оголосив що залишає свою рідну країну у зв'язку із розслідуванням щодо корупції.

Медіа-група NIUS опублікувала фотографію, зроблену в день зникнення колишнього іспанського монарха, на якій схожа на нього людина спускається по трапу літака в Абу-Дабі, однак особа літнього чоловіка на знімку наполовину приховано медичною маскою.

82-річний Хуан Карлос, який відрікся від престолу в 2014 році на користь свого сина, наслідного принца Філіпа (нині короля Іспанії Філіпа IV), заявив про намір покинути батьківщину в понеділок в листі до сина - за його власними словами, щоб той міг "правити в спокої ".

Колишній монарх, який перебуває під слідством не тільки у себе на батьківщині, але і в Швейцарії, також додав, що рішення виїхати з Іспанії пов'язано з деякими подіями в його особистому житті, "викликали суспільний резонанс".

При цьому Хуан Карлос не уточнив, в яку країну має намір переїхати і коли саме це має статися. Однак запевнив, що, якщо у слідства виникнуть до нього питання, він готовий на них відповісти.

У вівторок прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не знає про місцезнаходження колишнього короля. Іспанські національні ЗМІ висловлювали припущення, що Хуан Карлос міг відправитися в Домініканську Республіку або до сусідньої Португалії.

У суботу ввечері журналісти заявили, що їм вдалося розшукати колишнього іспанського монарха: за їхніми даними, він знаходиться в Абу-Дабі, де займає цілий поверх в п'ятизірковому готелі Emirates Palace.

Раніше повідомлялося про тісний зв'язок Хуана Карлоса з наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммадом ібн Заїд Аль Нагаяном. Однак поки що інформація про місцезнаходження зниклого монарха залишається непідтвердженою: і іспанська влада, і члени королівської сім'ї відмовляються давати коментарі з цього приводу.

У чому звинувачують Хуана Карлоса

Прокуратура Іспанії розслідує можливу причетність колишнього монарха до укладення контракту на будівництво швидкісної залізниці в Арабських Еміратах - від Мекки до Медіни. Будувати дорогу будуть іспанські компанії, а сума операції оцінюється в кілька мільярдів доларів.

За три роки до укладення цього контракту Хуан Карлос отримав від короля Саудівської Аравії подарунок в розмірі 100 млн доларів. При цьому велика частина цих грошей була передана колишній коханці короля Іспанії, німецької підприємниці Корінне цу Сайн-Вітгенштейн. Розслідування обставин цієї справи веде і прокуратура Швейцарії, де колишнього короля підозрюють в зберіганні на банківських рахунках незадекларованих коштів.

Сам Хуан Карлос неодноразово відмовлявся коментувати звинувачення на свою адресу, а іспанська влада заявляла, що керується принципом загальної рівності перед законом і не буде втручатися в хід розслідування.

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Все по темі:

ОАЭ, Хуан Карлос, Корупция, Монарх, Іспанія, Розслідування.

Автор:

Телеграф
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