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Унаслідок шторму на грецькому острові загинули п'ятеро людей

Унаслідок шторму на грецькому острові загинули п'ятеро людей
17:37 Нд, 9 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Шторм Талія, від якого в неділю постраждав острів Евія у Греції, став причиною загибелі п'ятьох людей, серед яких немовля, ще дві людини вважаються зниклими безвісти, багато районів острова зазнали серйозних збитків.

8-місячне немовля, 85-річний чоловік та 86-річна жінка загинули, бо в той час були на першому поверсі будинку.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, сім'я відпочивала в селі Політика в квартирі на першому поверсі. Вода залила її. В результаті двоє літніх людей та дитина потонули. 38-річного чоловіка знайшли мертвим у селі Буртзі.

Повідомляється, що вода перетворила вулиці кількох населених пунктів на річки, завдала шкоди майну та транспортним засобам.

У певних місцях глибина води сягає 1,5 метра, що робить ситуацію критичною.

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Все по темі:

Греція, Збитки, Шторм Талія.

Автор:

Телеграф
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