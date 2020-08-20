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Меркель приїде до Макрона обговорити Білорусь

Меркель приїде до Макрона обговорити Білорусь
07:30 Сьогодні Телеграф
Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінуться для обговорення ситуації в Білорусії, зростаючу напруженість між Грецією і Туреччиною, відновлення після пандемії і Brexit.

Як повідомила канцелярія французького президента, зустріч пройде в четвер, в літній резиденції французьких президентів Форт Брегансон на середземноморському узбережжі Франції.

"Зустріч носить винятковий характер, оскільки президент республіки вперше запросив Меркель в Форт Брегансон", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Повідомляється, що в ході зустрічі лідери держав звірять позиції по темі масових протестів, які почалися в Білорусії після виборів президента.

Крім Білорусії Макрон і Меркель торкнуться проблеми зростання напруженості між Грецією і Туреччиною через геологорозвідувальну діяльності Анкари в водах східного Середземномор'я. Раніше в серпні Макрон повідомляв про рішення тимчасово підсилити французьку військову присутність в цьому регіоні в зв'язку з виниклою там напруженістю. Тоді ж він оголосив про додаткове військове співробітництво з Афінами.

Макрон і Меркель також збираються обговорити Brexit, а саме труднощі, викликані виходом Великобританії з Євросоюзу. Крім того, на порядку денному - план по відновленню Європи від наслідків пандемії коронавірусу COVID-19. Серед інших тем - ситуація в Бейруті після руйнівних вибухів і проблеми зміни клімату.

Останній раз Макрон і Меркель бачилися на саміті ЄС, який завершився 21 липня. Тоді Європейська рада погодила в результаті складно досягнутого компромісу антикризовий план Next Generation EU на 750 млрд євро на відновлення економік країн, що постраждали від пандемії коронавірусу, і семирічний бюджет Євросоюзу на 1,074 трлн євро.

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