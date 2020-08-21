В Альпах корова політала над горами (Відео)

У швейцарських Альпах корову транспортували за допомогою вертольота. Відповідне відео опублікувало видання VOA News. Через травми, рана у корови довгий час не заживала, і вона не могла переміститися разом зі стадом на нове пасовище. Тому фермер вирішив замовити вертоліт. Рятувальники обв'язали корову тросом і на вертольоті спустили з гір.