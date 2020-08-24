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Зеленський привітав українців з Днем Незалежності і розповів, коли буде військовий парад

Зеленський привітав українців з Днем Незалежності і розповів, коли буде військовий парад
Оновлено 12:32 Сьогодні Телеграф Фото: Скриншот
Другий рік поспіль Україна відзначає День Незалежності без параду. Президент України Володимир Зеленський обіцяє провести військовий парад після повернення всіх тимчасово окупованих українських територій.

Президент Володимир Зеленський відзначає, що військова техніка повинна бути на Сході, а не на параді в Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

Про це він заявив у промові з нагоди 29-ї річниці незалежності України на Софійській площі в Києві.

"Сьогодні всіх ветеранів, добровольців і волонтерів українці зможуть щиро подякувати і вклонитися їм під час їхньої ходи по Хрещатику.

А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і повинно бути. Тому що танки, бронетранспортери, літаки - це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках.

Техніка повинна бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і повинно бути, якщо ми поважаємо свою армію.

 

А парад у нас обов'язково буде в майбутньому - парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде міцний мир. Ми зробимо великий парад всіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні у кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, зазіхнути на її свободу і незалежність ", - зазначив президент.

Нагадаємо, в 2019 році День незалежності відбувся без параду військової техніки. На Майдані пройшло "Хода гідності" за участю військовослужбовців, успішних представників різних професій, спортсменів і дітей.

Також в минулому році вперше був організований Марш захисників, в якому взяли участь близько 12 тис. осіб, і ще 20 тисяч спостерігали за парадом ветеранів.

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Все по темі:

Парад, Володимир Зеленський, День Незалежності.

Автор:

Телеграф
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