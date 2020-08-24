Зеленський привітав українців з Днем Незалежності і розповів, коли буде військовий парад

Президент Володимир Зеленський відзначає, що військова техніка повинна бути на Сході, а не на параді в Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.
Про це він заявив у промові з нагоди 29-ї річниці незалежності України на Софійській площі в Києві.
"Сьогодні всіх ветеранів, добровольців і волонтерів українці зможуть щиро подякувати і вклонитися їм під час їхньої ходи по Хрещатику.
А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і повинно бути. Тому що танки, бронетранспортери, літаки - це не атракціон для киян і гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках.
Техніка повинна бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і повинно бути, якщо ми поважаємо свою армію.
А парад у нас обов'язково буде в майбутньому - парад української перемоги, коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде міцний мир. Ми зробимо великий парад всіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні у кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, зазіхнути на її свободу і незалежність ", - зазначив президент.
Нагадаємо, в 2019 році День незалежності відбувся без параду військової техніки. На Майдані пройшло "Хода гідності" за участю військовослужбовців, успішних представників різних професій, спортсменів і дітей.
Також в минулому році вперше був організований Марш захисників, в якому взяли участь близько 12 тис. осіб, і ще 20 тисяч спостерігали за парадом ветеранів.