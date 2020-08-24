У Берліні вважають, що Навального отруїли і йому потрібен захист

Уряд Німеччини вважає ймовірним, що російського опозиціонера Олексія Навального все-таки отруїли. Зараз Навальний знаходиться на лікуванні в Німеччині.

Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Reuters.

Він зазначив, що в зв'язку з цим Навальному необхідна особистий захист.

"Оскільки існує певна ймовірність отруєння, необхідний захист", - сказав Зайберт.

При цьому прес-секретар Навального Кіра Ярмиш в Twitter повідомила, що правоохоронці в Росії до цих пір так і не відкрили справу в зв'язку з можливим отруєнням опозиціонера.

"У четвер відразу після госпіталізації Олексія ми подали заяву про отруєння в СК в Москві і в поліцію в Томську. Рішення про порушення справи по закону приймається за 3 дні. Термін закінчився о 13:30 неділі. Справа досі не порушено", - написала Ярмиш.

Що сталося з Навальним?

Як повідомлялося, вранці 20 серпня в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню.

Прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ярмиш передбачає, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.

Лікар Навального Ярослав Ашихмин спочатку наполягав на тому, щоб евакуювати в Європу.

21 серпня в Омську лікарню, де перебував Навальний допустили лікарів. Дружина політика звернулася до Путіна.

22 серпня навального доставили літаком до Берліна в клініку Шаріте.