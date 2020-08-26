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У Польщі та Литві спростили в'їзд для білорусів

У Польщі та Литві спростили в'їзд для білорусів
Оновлено 14:32 Сьогодні Телеграф
У Польщі та Литві заявили про спрощення в'їзду для білорусів, незважаючи на обмеження по COVID-19. Про це повідомляють в TUT.by.

Межі країн ЄС для більшості білорусів як і раніше закриті через ситуацію з пандемією коронавируса. Однак уряд Литви затвердив пропозицію, згідно з яким білоруси зможуть в'їхати на територію Литви, незважаючи на всі обмеження по COVID-19, але з "особливими гуманітарними політичними цілями".

У посольстві Литви в Білорусі пояснили, що запити громадян для в'їзду на територію Литви з гуманітарних цілям розглядаються індивідуально, рішення приймаються при наявності обґрунтованої інформації, яка б підтверджувала мета поїздки.

У МВС Литви пояснили, що дозволу на в'їзд з особливих гуманітарних причин в нинішній політичній ситуації можуть бути видані жертвам репресій або переслідують громадянам Білорусі, активним членам опозиції.

"Крім іншого, громадяни Білорусі можуть приїхати в Литву і подати заяву про надання притулку, якщо вони відчувають, що їх переслідують або існує реальна загроза їх безпеці та життю. Притулок в Литві надається відповідно до закону" Про правовий статус іноземців ". Іноземці можуть подавати клопотання про надання притулку в пункті прикордонного контролю або на території Литви (в Державну прикордонну службу або Департамент міграції) ", - пояснив глава відділу стратегічний комунікацій МВС Литви Міндаугас Баярунас.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій також висловився про намір спростити для білорусів в'їзд в країну. Радник посольства Польщі в Мінську Аркадіуш Клембек зазначив, що поки якихось рекомендацій, які конкретно категорії громадян потраплять під спрощений в'їзд, вони не отримували.

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Тим часом Моравецкій зазначив, що білоруси, які приїжджають до Польщі, дуже допомагають польській економіці, незалежно від того, студенти це або робочі. Він додав, що спрощений в'їзд буде надано в тому числі для бажаючих навчатися в польських вузах. Ще є час, щоб приступити до занять з 1 жовтня.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні третій тиждень тривають протести і страйки.

24 серпня правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькова і Сергія Дилевські. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Світлана Тіхановском заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". Вона звернулася до евросоюсу з проханням не визнавати вибори. Лідер оппозици провела в литовській столиці зустріч із заступником глави Держдепу США Стівом БІГАНЬ.

Координаційна рада білоруської опозиції назвав "спірним" статус нового уряду Білорусі. На тлі цього профспілки звернулися за підтримкою до міжнародних організацій.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що владі Білорусі ще не пізно почати діалог з протестуючими для уникнення кровопролиття.

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Литва, Польща, "Кордон", Білорусь.

Автор:

Телеграф
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