Вогняна стихія: в наслідок лісової пожежі в Іспанії евакуювали понад 200 людей

Відзначається, що пожежа площею 1000 га палахкотить в провінції Хуелва.
Зараз стихії протистоять більше сотні пожежників і 19 літаків і вертольотів.
"До вечора четверга 180 осіб були евакуйовані з сіл куев де ля Мора і Монте Бланко, а в п'ятницю ще 70 жителів селища Ель Вілар були змушені покинути свої будинки", - йдеться в матеріалі.
ACTIVO un #IncendioForestal en #AlmonasterLaReal, en #Huelva, paraje Oligarcas, (#IFAlmonasterLaReal). Medios: 3 helicópteros de transporte y extinción, 1 helicóptero pesado, 2 aviones de carga en tierra, 2 autobombas, 25 #BomberosForestales, 1 #Brica, 3 #TOP y 2 #AAMM. pic.twitter.com/XyKNhI9C5z
— INFOCA (@Plan_INFOCA) August 27, 2020
За словами місцевого делегата іспанського уряду Белли Верано, пожежа спалахнула через автомобіль, проте "іскра могла виникнути будь-звідки".
Вона додала, що спекотна і вітряна погода істотно ускладнюють процес гасіння пожежі. Раніше, Угорщина з 1 вересня закриває кордони для іноземців у зв'язку з другою хвилею пандемії COVID-19, дозвіл на транзитний проїзд має залишитися.
Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп повідомив, що саме США першими встановлять свій прапор на Марсе.