Вогняна стихія: в наслідок лісової пожежі в Іспанії евакуювали понад 200 людей

В наслідок лісової пожежі на південному заході Іспанії були евакуйовані 250 місцевих жителів. Про це повідомили Сіньхуа.

Відзначається, що пожежа площею 1000 га палахкотить в провінції Хуелва.

Зараз стихії протистоять більше сотні пожежників і 19 літаків і вертольотів.

"До вечора четверга 180 осіб були евакуйовані з сіл куев де ля Мора і Монте Бланко, а в п'ятницю ще 70 жителів селища Ель Вілар були змушені покинути свої будинки", - йдеться в матеріалі.

За словами місцевого делегата іспанського уряду Белли Верано, пожежа спалахнула через автомобіль, проте "іскра могла виникнути будь-звідки".

Вона додала, що спекотна і вітряна погода істотно ускладнюють процес гасіння пожежі. Раніше, Угорщина з 1 вересня закриває кордони для іноземців у зв'язку з другою хвилею пандемії COVID-19, дозвіл на транзитний проїзд має залишитися.

Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп повідомив, що саме США першими встановлять свій прапор на Марсе.