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COVID-19: в Берліні проходить масова акція протесту

COVID-19: в Берліні проходить масова акція протесту
Оновлено 16:57 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Тисячі демонстрантів протестують в Берліні проти політики влади по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як з посиланням на поліцію повідомляє таблоїд Bild, на центральній вулиці Фрідріхштрассе зібралося близько 18 тисяч осіб, це одна з найбільших акцій такого роду.

Безпека в суботу в Берліні забезпечує 3 тисячі співробітників поліції, за даними газети, на місце пригнані водомети, їх, проте, в Берліні протягом багатьох років не використовують за призначенням, а застосовують для того, щоб перегородити вулиці.

Відео з місця подій:

За інформацією на ранок 29 серпня в світі вже 24 734 448 хворих COVID-19 з початку пандемії.

Раніше, за минулі 24 години у Франції зареєстрували 7 300 нових випадків захворювання на коронавірус.

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Все по темі:

Берлин, Німеччина, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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