COVID-19: в Берліні проходить масова акція протесту

Тисячі демонстрантів протестують в Берліні проти політики влади по боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як з посиланням на поліцію повідомляє таблоїд Bild, на центральній вулиці Фрідріхштрассе зібралося близько 18 тисяч осіб, це одна з найбільших акцій такого роду.

Безпека в суботу в Берліні забезпечує 3 тисячі співробітників поліції, за даними газети, на місце пригнані водомети, їх, проте, в Берліні протягом багатьох років не використовують за призначенням, а застосовують для того, щоб перегородити вулиці.

Відео з місця подій:

#BerlinProtest #protests2020 #berlinenpie más gente se une a las protestas en Berlin para acabar con esta farsa https://t.co/gkX3lBYN7R — dardo-sátiro (@DardoSatiro) August 29, 2020

За інформацією на ранок 29 серпня в світі вже 24 734 448 хворих COVID-19 з початку пандемії.

Раніше, за минулі 24 години у Франції зареєстрували 7 300 нових випадків захворювання на коронавірус.