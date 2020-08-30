Біля гробниці царя Агамемнона в Мікенах спалахнула лісова пожежа (Відео)

У неділю біля руїн фортеці бронзового століття в Мікенах в Греції спалахнула пожежа.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, пожежа почалася біля гробниці Агамемнона, царя Мікен, убитого під час Троянської війни, після чого з місця археологічних розкопок евакуювали відвідувачів.

Пожежна служба повідомила, що на місці працюють 27 пожежних, задіяно дев'ять пожежних машин, два літаки і один вертоліт.

За словами пожежників, вітер вів вогонь від місця археологічних розкопок.

We’ve had to leave the area, Wildfire breaks out in Mycenae, how sad and worrying! Pls Save the old civilisation #greece #mycenae #wildfire pic.twitter.com/TlMFhWiGPR — Tuncay A. (@TuncayAkyuez) August 30, 2020

Греція щорічно бореться з лісовими пожежами в сухий літній сезон, коли температура часто перевищує 30 градусів за Цельсієм.