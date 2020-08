Біля гробниці царя Агамемнона в Мікенах спалахнула лісова пожежа (Відео)

За повідомленнями місцевих ЗМІ, пожежа почалася біля гробниці Агамемнона, царя Мікен, убитого під час Троянської війни, після чого з місця археологічних розкопок евакуювали відвідувачів.

Пожежна служба повідомила, що на місці працюють 27 пожежних, задіяно дев'ять пожежних машин, два літаки і один вертоліт.

За словами пожежників, вітер вів вогонь від місця археологічних розкопок.

We’ve had to leave the area, Wildfire breaks out in Mycenae, how sad and worrying! Pls Save the old civilisation #greece #mycenae #wildfire pic.twitter.com/TlMFhWiGPR

— Tuncay A. (@TuncayAkyuez) August 30, 2020