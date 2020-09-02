Видання Charlie Hebdo повторно опублікує карикатури на пророка Мухаммеда

Карикатури будуть опубліковані в окремій вкладці журналу під назвою "Багато галасу даремно".
Про це Charlie Hebdo повідомив у вівторок в своєму Twitter.
У редакційній статті, що супроводжує номер, мова йде про те, що повторна публікація карикатур представляється необхідним кроком в день початку процесу над спільниками терористів, які вчинили напад на паризьку редакцію Charlie Hebdo 7 січня 2015 року.
Тоді було вбито 12 чоловік, включаючи декількох відомих карикатуристів і 2 поліцейських.
Обвинуваченими в новому процесі стануть 14 осіб - причому троє з них знаходяться в міжнародному розшуку. Їх звинувачують в тому, що вони складалися в терористичній групі і надали підтримку братам, які напали на видання, а також іншому ісламісту, який убив робітницю поліції і чотирьох відвідувачів єврейського супермаркету. Обвинуваченим загрожують терміни довічного ув'язнення.
Президент Франції Емманюель Макрон відмовився критикувати рішення журналу, які повторно надрукували карикатури, так як "судити редакційний вибір журналістів або редакції" не є справою президента.
"У нас свобода преси", - підкреслив він.