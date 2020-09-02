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Видання Charlie Hebdo повторно опублікує карикатури на пророка Мухаммеда

Видання Charlie Hebdo повторно опублікує карикатури на пророка Мухаммеда
09:06 Сьогодні Телеграф
Видання Charlie Hebdo 2 вересня знову опублікує карикатури на пророка Мухаммеда, через які в 2015 році загинуло 12 осіб.

Карикатури будуть опубліковані в окремій вкладці журналу під назвою "Багато галасу даремно".

Про це Charlie Hebdo повідомив у вівторок в своєму Twitter.

У редакційній статті, що супроводжує номер, мова йде про те, що повторна публікація карикатур представляється необхідним кроком в день початку процесу над спільниками терористів, які вчинили напад на паризьку редакцію Charlie Hebdo 7 січня 2015 року.

Тоді було вбито 12 чоловік, включаючи декількох відомих карикатуристів і 2 поліцейських.

Обвинуваченими в новому процесі стануть 14 осіб - причому троє з них знаходяться в міжнародному розшуку. Їх звинувачують в тому, що вони складалися в терористичній групі і надали підтримку братам, які напали на видання, а також іншому ісламісту, який убив робітницю поліції і чотирьох відвідувачів єврейського супермаркету. Обвинуваченим загрожують терміни довічного ув'язнення.

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився критикувати рішення журналу, які повторно надрукували карикатури, так як "судити редакційний вибір журналістів або редакції" не є справою президента.

"У нас свобода преси", - підкреслив він.

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Все по темі:

Франция, Charlie Hebdo, Карикатури, Пророк Мухамед.

Автор:

Телеграф
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