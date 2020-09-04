Колишнього прем'єра Італії Берлусконі госпіталізували з коронавірусом

У 83-річного Берлусконі з'явилися деякі симптоми COVID-19, після чого в якості запобіжного заходу його перевезли лікарню.

Заразився коронавірусом колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований в одну з лікарень Мілана для проведення обстеження.

Про це повідомляє ANSA. Л

ідер партії "Вперед, Італія" знаходиться в госпіталі San Raffaele в якості запобіжного заходу після появи ряду симптомів, проте його медичний стан не викликає занепокоєння, зазначає телеканал.

3 вересня Берлусконі, звертаючись по телефону до учасників передвиборної маніфестації своєї партії, повідомив, що у нього більше немає температури і він не відчуває болю.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у двох дітей Берлусконі від другого шлюбу - Луїджі і Барбари днями також було виявлено зараження коронавірусом. Вони знаходяться на ізоляції на віллі на Сардинії. Про його зараженні коронавірусом стало відомо 2 вересня.

Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі чотири рази очолював уряд Італії. Варто зазначити, що станом на ранок 4 вересня в усьому світі зафіксовано 26,4 мільйонам випадків коронавірусу.

За минулі 24 годину в Італії було зафіксовано 1 397 нових випадків COVID-19, що є зростанням в порівнянні з минулою добою, коли в країні зафіксували 1 326 хворих. Число жертв пандемії коронавірусу також зростає.