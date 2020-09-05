Карантин: Швейцарія ввела обмеження для туристів з України

Влада Швейцарії зарахувала Україну до переліку держав, після прибуття з яких необхідно проходити 10-денний карантин. Про це свідчать оновлені дані, опубліковані на сайті швейцарського уряду.

Всього в карантинний список додані 10 нових держав.

Крім України, туди потрапили Хорватія, Ліван, Лівія, ОАЕ та інші країни.

Починаючи з наступного понеділка, 7 вересня, люди, які будуть в'їжджати в Швейцарію після перебування в одній з країн цього списку, повинні будуть пройти 10-денний карантин.

У той же час зі списку виключили Бельгію, Сальвадор, Есватіні (Свазіленд), Казахстан, Киргизію, Люксембург, Мексику, Оман.

Варто зазначити, що станом на ранок 4 вересня в усьому світі зафіксовано 26,4 мільйона випадків коронавірусу.

За минулі 24 годину в Італії було зафіксовано 1 397 нових випадків COVID-19, що є зростанням в порівнянні з минулою добою, коли в країні зафіксували 1 326 хворих. Кількість жертв пандемії коронавируса також зростає.