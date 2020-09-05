Британія посилює підтримку громадян і ЗМІ в Білорусі

"Великобританія заявила, що подвоює свою підтримку незалежним ЗМІ, правозахисних організацій і громадським організаціям в Білорусі, надаючи додаткові 1,5 млн фунтів стерлінгів на проекти протягом наступних двох років.
Сюди входить посилення нашої підтримки спільної британсько-польської програми по просуванню незалежних ЗМІ, які працюють в Білорусі для протидії дезінформації ", - йдеться в повідомленні посольства.
Відзначається, що Великобританія однозначно засуджує "нападу на свободу ЗМІ білоруською владою після фальшивих президентських виборів, включаючи переслідування і затримання журналістів і обмеження доступу до інтернету".
"Великобританія продовжуватиме закликати до ненасильства і припинення переслідувань з боку білоруської влади проти мирних протестувальників, засобів масової інформації та лідерів опозиції", - заявили в консульському відділі посольства країни.
Раніше повідомлялося, що за відбутися на сьогодні, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищило 26,5 млн.