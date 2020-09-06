Різанина в Бірмінгемі: одна людина вбита, двоє в критичному стані

Одна людина була вбита і ще двоє людей отримали важкі поранення під час нападу невідомого з ножем в Бірмінгемі.

У поліції Уест-Мідлендса сказали, що правоохоронці почали розслідування, але запевнили, що подія ніяк не пов'язане з тероризмом

"Ми можемо підтвердити, що приблизно о 12:30 сьогодні нас викликали через повідомлення про поранення в центрі Бірмінгема. Незабаром після події в тому ж районі було зареєстровано кілька інших поранень", - йдеться в заяві поліції.

Кадри, показані на британських новинних каналах, показали, що великі райони центру міста оточені поліцейськими

За даними BBC, інциденти сталися недалеко від району, відомого як "Село геїв" в центрі Бірмінгема.

"Робота по встановленню причин події все ще триває, може знадобитися деякий час, перш ніж ми зможемо сказати що-небудь конкретне. На цій ранній стадії було б недоречно міркувати про причини інциденту", - заявила раніше в неділю поліція Уест-Мідлендса.