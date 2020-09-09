Популярна туристична країна зобов'язала носити маски на пляжах

Влада країни в черговий раз посилюють карантин.

У Туреччині посилили заходи протидії поширенню коронавирусной хвороби COVID-19, зобов'язавши громадян носити медичні маски в усіх громадських місцях без винятку, включаючи пляжі.

Про це у вівторок, 8 вересня, повідомляється на сайті МВС республіки.

"Таке рішення прийнято через недотримання раніше вжитих заходів, особливо щодо дотримання соціальної дистанції. В результаті збільшилася швидкість поширення коронавірусу", - відзначили в міністерстві.

У приписі, розісланому міністерством внутрішніх справ Туреччини губернаторам провінцій, йдеться, що мешканці всіх регіонів країни без винятку повинні носити маски в громадських місцях, на вулицях, в транспорті, в парках, садах, на пляжах і на робочих місцях. Чи не носити маску допускається лише там, де людина постійно проживає. За відсутність маски будуть штрафувати. У документі підкреслюється, що режим буде діяти без винятку у всіх громадських місцях 81 провінції без будь-яких винятків. Також, в Туреччині вводиться заборона на проведення концертів та виступ музичних груп. Заборона буде діяти не тільки в барах, ресторанах і клубах, але і в готелях.

Варто відзначити, що в Туреччині з початку пандемії виявили 286 тисяч випадків коронавірусної хвороби, від ускладнень померли 6,7 тисячі. Всього в світі зафіксували 27 738 708 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.