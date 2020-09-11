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Папа Римський: Задоволення від їжі і насолоду від сексу приходять від Бога

Папа Римський: Задоволення від їжі і насолоду від сексу приходять від Бога
15:15 Сьогодні Телеграф
Папа Римський Франциск назвав секс і хорошу їжу "божественним" задоволенням.

Про це він розповів в інтерв'ю італійському письменникові Карлу Петрина, що зібрав яскраві висловлювання понтифіка для книги TerraFutura, пише New York Post.

"Задоволення відбувається безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, що не християнське, воно просто божественне. Задоволення від їжі і насолоду від сексу приходять від Бога", - сказав Папа Римський.

За його словами, задоволення від їжі поліпшує здоров'я людини, а секс робить любов яскравіше і гарантує збереження людського роду.

"Задоволення від їжі є для того, щоб зберегти здоров'я, харчуючись, як і сексуальне задоволення для того, щоб зробити любов красивою і гарантувати збереження людського роду", - зазначив Франциск.

Це ваше здоров'я Понтифік додав, що "перебільшена мораль є неправильним трактуванням християнського послання".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск в своєму спеціальному посланні закликав світ списати борги найбідніших держав, яких найбільше торкнулася пандемія COVID-19.

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Папа Римский, Франциск.

Автор:

Телеграф
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