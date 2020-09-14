Анкару накрила піщана буря: в мережі з'явилося вражаюче відео стихії

Цими вихідними столицю Туреччини Анкару, а також сусіднє місто Полатли накрила піщана буря. Від неї в результаті зіткнення з "літаючими об'єктами" постраждали шестеро людей, пише Anadolu. Ураган тривав кілька годин, зануривши місто в напівтемрява, після чого почався град, гроза і сильний вітер. Від ударів блискавки в Анкарі почалися пожежі, але серйозно ні жителі столиці, ні вона сама не постраждали.