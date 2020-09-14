Буде гірше: ВООЗ прогнозує сплеск смертності в Європі на кінець осені

Значне зростання смертності від коронавірусної інфекції очікується в жовтні-листопаді.

У Європі в жовтні і листопаді очікується зростання числа летальних випадків від COVID-19.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє AFP.

"Буде ще гірше. У жовтні, листопаді ми побачимо зростання смертності", - заявив Клюге.

За минулу добу ВООЗ заявила про найбільший добовий приріст нових випадків зараження - 307 930 осіб.

За 13 вересня в Україні виявили ще 2 462 випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Всього з початку епідемії в країні підтвердили 156 797 випадків COVID-19. За минулу добу в світі виявили 244 тисячі випадків зараження коронавірусу.

Загалом, за час пандемії, в світі зареєстрували 29,1 млн випадків коронавірусу.