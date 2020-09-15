Навальний опублікував перше фото з клініки Шаріте і розповів про свій стан

Російський опозиціонер опублікував перший з моменту госпіталізації пост в Instagram, розповівши про самопочуття.

Російський політик Олексій Навальний, якого отруїли, опублікував в Instagram перший пост після того, як прийшов до тями, прикріпивши до нього фото з німецької клініки Charitе.

"Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використав. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую", - підписав він фото.

Як повідомлялося, 2 вересня уряд Німеччини офіційно заявило, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми.

Напередодні в клініці повідомили, що Навального відключили від апарату штучної вентиляції легенів. Також, в ЗМІ з'явилася інформація, що Навальний не планує емігрувати в Німеччину. Він хоче повернутися додому в Росію і продовжити свою справу