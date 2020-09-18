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П'ятниця, 18.09.2020
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Лінкявічюс: США і Литва підтримують білорусів у боротьбі за демократію

Лінкявічюс: США і Литва підтримують білорусів у боротьбі за демократію
Оновлено 15:32 Сьогодні Телеграф
Глава МЗС Литви Лінас Антанас Лінкявічюс заявив, що США і Литва підтримують жителів Білорусі, які борються за демократію. Про це він написав у Твіттері після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

"Ми продовжуємо зміцнювати стратегічне партнерство. Я подякував за найважливішу роль США в забезпеченні безпеки Литви і всього регіону. Ми також підтримуємо білоруський народ в його боротьбі за демократію", - написав Лінас Антанас Лінкявічюс.

У свою чергу представниця Держдепартаменту США Морган Ортагус зазначила, що Помпео вдячний Литві за її керівну роль в підтримці незалежності та територіальної цілісності Білорусі, а також демократичних прав її жителів.

Пізніше Лінас Антанас Лінкявічюс повідомив, що у нього відбулася зустріч з членами Палати представників США від Республіканської партії, що входять в "Балтійський кокус". "У мене відбулася дружня і продуктивна зустріч з лідерами" House Baltic Caucus "- моїм давнім другом Джоном Шимкус і Доном Беконом. Особливу увагу приділили зміцненню зв'язків між Литвою і США, а також недавніх подій в Білорусі та підтримки білоруського народу", - написав Лінкявічюс .

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні п'ятий тиждень тривають протести і страйки.
30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в країні розхитують ззовні, і домовився з президентом РФ Володимиром Путіним спільно реагувати "в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз". 27 серпня Путін допустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі.

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Все по темі:

США, Литва, Майк Помпео, Білорусь, Лінас Лінкавічюс.

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Телеграф
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