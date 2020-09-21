В ЄС заговорили про можливе введення безвізового режиму з Білоруссю

Лідери трьох країн закликали ЄС сформувати пакет допомоги для Білорусі.
Про це йдеться в заяві президентів трьох країн, передає латвійське видання delfi.lt.
П'ять пунктів пакету допомоги:
"Ми вважаємо, що, підтримуючи народ Білорусії, Європейський союз - як велика світова економічна держава - повинен надати пакет допомоги для демократичних економічних перетворень Білорусі", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Лукашенко закликав Литву, Польщу і Україну "зупинити своїх божевільних політиків, а також заявив, що Білорусь, Польща та Литва можуть перетвориться" в театр військових дій ". Він також заявив, що Білорусь закриє кордон з Литвою і Польщею і посилить кордон з Україна.
У Білорусі вже більше місяця тривають масштабні протести. Протестуючі не згодні з результатами виборів, які пройшли ще 9 серпня. Щонеділі в країні проходять традиційні марші протестів. Силовики затримують сотні людей.
Лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенко гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мірно.