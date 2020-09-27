Йому доведеться піти: Макрон зробив жорстку заяву про долю Лукашенка

За словами Еммануеля Макрона, ситуація в Білорусі - це "криза авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка утримується силою".

Олександр Лукашенко повинен добровільно піти з посади президента Білорусі, так як влада відмовляється прийняти демократичні зміни в країні.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche, передає DW.

"Очевидно, йому доведеться піти. Це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка утримується силою", - заявив французький лідер.

Президента Франції захоплює мужність білоруського народу, який бореться за демократію.

"Вони знають про те, на який ризик ідуть, виходячи щотижня, по вихідним, на демонстрації, і все-таки вони продовжують це робити, прагнучи вдихнути життя в настільки давно подавляемую демократію в цій країні", - підкреслив Макрон.

Нагадаємо, після того як Центрвиборчком оголосив Лукашенко президентом Білорусі (80% голосів) десятки тисяч людей виходять на протести з вимогою повторного голосування.

Лукашенко провів таємну інавгурацію і поклявся у вірній службі білоруському народу.

Мітинги тривають вже другий місяць. Силовики застосовують силу, б'ють і затримують учасників протесту. У суботу, 26 вересня, на черговій акції затримали близько сотні осіб, серед них п'ятеро журналістів.