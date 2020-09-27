Йому доведеться піти: Макрон зробив жорстку заяву про долю Лукашенка

Олександр Лукашенко повинен добровільно піти з посади президента Білорусі, так як влада відмовляється прийняти демократичні зміни в країні.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche, передає DW.
"Очевидно, йому доведеться піти. Це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка утримується силою", - заявив французький лідер.
Президента Франції захоплює мужність білоруського народу, який бореться за демократію.
"Вони знають про те, на який ризик ідуть, виходячи щотижня, по вихідним, на демонстрації, і все-таки вони продовжують це робити, прагнучи вдихнути життя в настільки давно подавляемую демократію в цій країні", - підкреслив Макрон.
Нагадаємо, після того як Центрвиборчком оголосив Лукашенко президентом Білорусі (80% голосів) десятки тисяч людей виходять на протести з вимогою повторного голосування.
Лукашенко провів таємну інавгурацію і поклявся у вірній службі білоруському народу.
Мітинги тривають вже другий місяць. Силовики застосовують силу, б'ють і затримують учасників протесту. У суботу, 26 вересня, на черговій акції затримали близько сотні осіб, серед них п'ятеро журналістів.