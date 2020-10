Нобелівська премія з хімії 2020: названі імена лауреатів

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2020 рік стали Емманюель Шарпантьє (Франція) і Дженніфер Даудне (США). Премія присуджена за дослідження так званих "ножиць ДНК", за допомогою яких редагують гени тварин і людини.

Так, Шарпантьє і Дудна відкрили один з найточніших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR / Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

Цікаво, Альфред Нобель сам захоплювався хімією і був великим винахідником динаміту. У свій заповіт премію з хімії він вписав на друге місце після фізики.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020