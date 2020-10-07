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Нобелівська премія з хімії 2020: названі імена лауреатів

Нобелівська премія з хімії 2020: названі імена лауреатів
15:10 Сьогодні Телеграф
У Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії.

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2020 рік стали Емманюель Шарпантьє (Франція) і Дженніфер Даудне (США). Премія присуджена за дослідження так званих "ножиць ДНК", за допомогою яких редагують гени тварин і людини.

Так, Шарпантьє і Дудна відкрили один з найточніших інструментів генної технології: генетичні ножиці CRISPR / Cas9. Використовуючи їх, дослідники можуть змінювати ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів з надзвичайно високою точністю.

Цікаво, Альфред Нобель сам захоплювався хімією і був великим винахідником динаміту. У свій заповіт премію з хімії він вписав на друге місце після фізики.

 

Нагадаємо, в Стокгольмі (Швеція) йде Нобелівський тиждень. За традицією, першими оголошують переможців в медицині і фізіології. У 2020 році почесна нагорода присуджена американцям Харві Олтеру, Чарльзу Райсу і британцеві Майклу Хаутону за відкриття вірусу гепатиту C.

Також, були названі лауреати Нобелівської премії з фізики.

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Все по темі:

Химия, Альфред Нобель, Нобелівська премія, Лауреати.

Автор:

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