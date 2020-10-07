Чудовий подарунок Путіну на день народження: Польща оштрафувала «Газпром» на кругленьку суму

Польський антимонопольний регулятор - управління з охорони конкуренції і споживачів (UOKiK) - оштрафував «Газпром» і його партнерів за будівництво газопроводу "Північний потік-2".
"Газпром" оштрафований на 29 млрд злотих ($ 7,6 млрд), ще п'ять компаній, які беруть участь в будівництві проекту, - на 234 млн злотих ($ 61 млн).
Звичайно, "Газпром" ще оскаржить це рішення. Але найцікавіше, що сьогодні у президента Росії Володимир Путіна день народження і в соцмережах вже почали пов'язувати ці два факти разом.
Польша, например, сделала Путину отличный подарок на его день рождения. pic.twitter.com/MDpOTCIofu
— Мысли Перзидента (@VVP2_0) October 7, 2020
Ось ще коментар в такому дусі.
В конкурсе на лучший подарок Путину на день рождения в 2020 году победила Польша: pic.twitter.com/ep6APpKnzT
— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) October 7, 2020
А тут користувачі впевнені, що Газпром заплатить і цей штраф, як заплатив Україні.
Польша выставила Газпрому штраф в 7,6 млрд. долларов.
Газпром заявил, что платить не будет.
Здесь что важно вспомнить.
Весь 2019 год Газпром заявлял, что не будет платить 3 млрд. долларов по иску Украины.
А в декабре заплатил всё до копейки.
— Проф. Преображенский (@prof_preobr) October 7, 2020
Нагадаємо, в день народження Путіна над будівлею ФСБ вивісили прапор ЛГБТ.