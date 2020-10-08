16-річна дівчинка стала прем'єром Фінляндії (Фото)

Прем'єр Фінляндії Санна Марін з метою боротьби з гендерною нерівністю дозволила 16-річній дівчині на день зайняти своє місце.

16-річна Аава Мурто НЕ ухвалює ніяких важливих законів, однак провела ряд зустрічей з політиками, щоб висвітлити права жінок у сфері технологій.

Акція проведена напередодні Дня дівчинки в ООН, яке відзначають 11 жовтня, і є частиною глобальної кампанії дитячої благодійної організації.

Фінляндія вже четвертий рік бере участь в програмі "Girls Takeover" організації Plan International, яка дозволяє підліткам з різних країн світу на один день зайняти місце лідерів в політиці та інших сферах.

Санна Марін і Аава Мурті

У цьому році основна увага була приділена просуванню цифрових навичок і технологічних можливостей для дівчаток.

У минулому році Фінляндія посіла третє місце в звіті Всесвітнього економічного форуму про глобальну ґендерний розрив. Однак жінки як і раніше недопредставлені в технологічному секторі.

Санна Марін стала наймолодшим прем'єр-міністром у світі, вона була приведена до присяги в минулому році у віці 34 років.