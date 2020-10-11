У Франції зіткнулися два літаки, ніхто не вижив (Відео)

Увечері 10 жовтня над містом Лош зіткнулися два літаки. Загинули всі, хто знаходився на борту.

У Франції в департаменті Ендр і Луара п'ятеро людей загинули при зіткненні пасажирського літака Diamond DA40 і надлегкого повітряного судна.

Про це пише La Nouvelle République.

Надлегкий літак влетів в огорожу павільйону в центрі міста і вибухнув. На землі постраждалих не виявили. Біля літального апарату були тіла двох людей.

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD — NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020

Другий літальний апарат Robin DR-400, точніше те, що від нього залишилося, виявили в лісі за містом. Серед уламків знайшли тіла трьох людей.

На гасіння наслідків пожежі були викликані 50 пожежних.