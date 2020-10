Натовп штурмував поліцейську дільницю в Парижі: влаштували "святковий" феєрверк (Відео)

Про це пишуть західні ЗМІ, зокрема, BBC і DailyMail.

"Вчора ввечері скоєно насильницьке напад на поліцейську дільницю в Шампиньи із застосуванням різних вибухових снарядів. Жоден з поліцейських не постраждав", - йдеться в повідомленні паризького поліцейського управління в Twitter, оприлюдненому в неділю.

Також поліція оприлюднила відео, на якому видно численні вибухи феєрверків у відділення Шампиньи-сюр-Марн, що в південно-східній частині Парижа.

Mainstream media, what is happening in #Paris ? 'People armed with metal bars and fireworks attacked a police station in the #Paris suburb #ChampignySurMarne ' pic.twitter.com/KCEgOPCyQO

Нападники намагалися силою проникнути в відділення, але не змогли.

#Paris

The police station of Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), was attacked during the night from Saturday to Sunday by around 40 people with projectiles and fireworks.

The station’s entrance and 2 police vehicles were damaged. pic.twitter.com/MEv7FZCUtJ