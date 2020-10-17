Виходець із Чечні обезголовив вчителя, який показав дітям карикатури Charlie Hebdo: всі подробиці

У мережі з'явилася докладніша інформація про страшне вбивство педагога в Парижі.

Сьогодні, 17 жовтня в Парижі голову місцевому вчителя. Попередньо все сталося після того, як на уроці чоловік назвав карикатури на пророка Мухаммеда прикладом свободи слова.

Про це поінформували "База".

Пізніше вбивця був застрелений під час затримання, коли той спробував напасти на поліцейських з ножем.

Поліцейським вдалося вийти на слід підозрюваного, після того, як в одному з твіттер-акаунтів була опублікована фотографія відрізаної голови. Ім'я акаунта - Tchetchene_270 - "Чечен_270", зараз він заблокований.

За попередніми даними, французька поліція встановила особу застреленого ними чоловіка, який раніше обезголовив педагога в околицях Парижа. Ним виявився 18-річний Абдулак Анзор.

У консульстві РФ у Франції підтвердили, що у справі про вбивство педагога в передмісті Парижа проходить 18-річний москвич. Його нік в твіттері - "Чечен_270".

Прокурори у боротьбі з тероризмом заявили, що вони розглядають вбивство як "вбивство у зв'язку з терористичною організацією".

Однак достовірність цієї інформації ще з'ясовується.