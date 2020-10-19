Вітер зносив все на своєму шляху: на Анталію обрушився ураган, є жертва (відео)

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Вівторок, 20.10.2020
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Оновлено 22:34 Пн, 19 Жовтень 2020 Телеграф Фото: youtube
В Анталії пройшов потужний ураган.

Сьогодні в Анталії пройшов потужний град з сильним вітром. В результаті одна людина загинула.

Про це повідомили sabah.com.tr.

Близько 14:00 в Кемер пройшов сильний дощ, град і шторм. Ймовірно ураган йде з Ельман.

В результаті стихійного лиха були пошкоджені скляні та пластикові теплиці в кварталах Каваку, Хизиркахья, Гексу і Кум.

Відео масштабного лиха:

Також розгулявся буревій став причиною повалених дерев, постраждали робочі місця, обрушився мінарет Нової мечеті, зірвані дахи деяких будинків, пошкоджені деякі автомобілі.

В результаті негоди постраждали сільськогосподарські райони, а також загинула одна дівчина.

28-річна Гюлсерен Чичек, перебувала в очікуванні автобуса, коли потрапила під залізний профіль в результаті падіння на зупинці через шторм, після чого загинула.

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Ураган, Анталия.

Автор:

Телеграф
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