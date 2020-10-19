Вітер зносив все на своєму шляху: на Анталію обрушився ураган, є жертва (відео)

Сьогодні в Анталії пройшов потужний град з сильним вітром. В результаті одна людина загинула.
Про це повідомили sabah.com.tr.
Близько 14:00 в Кемер пройшов сильний дощ, град і шторм. Ймовірно ураган йде з Ельман.
В результаті стихійного лиха були пошкоджені скляні та пластикові теплиці в кварталах Каваку, Хизиркахья, Гексу і Кум.
Відео масштабного лиха:
Також розгулявся буревій став причиною повалених дерев, постраждали робочі місця, обрушився мінарет Нової мечеті, зірвані дахи деяких будинків, пошкоджені деякі автомобілі.
В результаті негоди постраждали сільськогосподарські райони, а також загинула одна дівчина.
28-річна Гюлсерен Чичек, перебувала в очікуванні автобуса, коли потрапила під залізний профіль в результаті падіння на зупинці через шторм, після чого загинула.