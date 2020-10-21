Озброєний чоловік захопив заручників у банку: фото і відео події в Грузії

Близько години тому в центрі Зугдіді невідомий захопив філія "Банку Грузії", а заручниках опинилося близько 30 осіб - співробітників фінансової установи і відвідувачів. При цьому нападник випустив з будівлі людей похилого віку.

Також відомо, що частина банківських працівників, які перебувають на верхніх поверхах, вибралася на дах, звідки їм допомогли спуститися співробітники поліції, які прибули на місце НП. Про це повідомляє сайт "Супутник Грузія".

У МВС Грузії звернулися до ЗМІ з проханням утриматися від трансляції в прямому ефірі спеціальної операції, що ставить під загрозу життя і здоров'я громадян та співробітників поліції. Також у відомстві повідомили про порушення за фактом події Кримінальної справи за трьома статтями: "захоплення заручників", "розбій", "незаконне придбання, зберігання і носіння зброї".

Офіційно поки загарбник не висунув вимог. Є тільки інформація про те, що він розраховує отримати за звільнення заручників півмільйона доларів. Таку інформацію розповсюдив один з грузинських каналів, посилаючись на повідомлення одного із заручників, з яким вийшло поговорити по телефону.