У Ніцці чоловік обезголовив жінку в церкві (відео з місця)

У базиліці Нотр-Дам у французькій Ніцці в четвер, 29 жовтня, невідомий чоловік напав на парафіян. Одна жінка обезголовлена.

Про це повідомляє телеграм-канал Вaza.

"Кількість жертв нападу в Ніцці зросла до трьох осіб. ЗМІ уточнюють, що одна жінка була обезголовлена, чоловіка убили ударом ножа в шию, обставини загибелі ще однієї людини поки невідомі, можливо, мова йде про самого нападника", - йдеться в повідомленні.

Пізніше з'явилася інформація про те, що нападник був всього лише поранений. Чоловік арештований муніципальною поліцією.

Мер Ніцци назвав подію в базиліці терактом.