Очевидці зняли землетрус у Туреччині: з'явилися нові відео з Ізміру

Через землетрус в Егейському морі магнітудою в 6,9 балів за шкалою Ріхтера, утворилося цунамі, яке накрило турецьке місто Ізмір.
Про це повідомили очевидці в мережі YouTube.
Користувачі активно ділилися відео землетрусу в місті.
Також з'явилися кадри наслідків події.
На відео можна побачити безліч зруйнованих будівель.
Попередньо під уламками можуть перебувати люди.
Очевидці повідомляють про нові поштовхи в Ізмірі.
За попередніми даними жертв не виявлено.
Варто зазначити, що раніше міністр навколишнього середовища і урбанізації Мурата Курума, заявив, що під завалами можуть знаходитися люди, в зв'язку з чим була розпочата рятувальна операція.
Решта інформації уточнюється.