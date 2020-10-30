Очевидці зняли землетрус у Туреччині: з'явилися нові відео з Ізміру

Через землетрус в Егейському морі магнітудою в 6,9 балів за шкалою Ріхтера, утворилося цунамі, яке накрило турецьке місто Ізмір.

Про це повідомили очевидці в мережі YouTube.

Користувачі активно ділилися відео землетрусу в місті.

Також з'явилися кадри наслідків події.

На відео можна побачити безліч зруйнованих будівель.

Попередньо під уламками можуть перебувати люди.

Очевидці повідомляють про нові поштовхи в Ізмірі.

За попередніми даними жертв не виявлено.

Варто зазначити, що раніше міністр навколишнього середовища і урбанізації Мурата Курума, заявив, що під завалами можуть знаходитися люди, в зв'язку з чим була розпочата рятувальна операція.

Решта інформації уточнюється.