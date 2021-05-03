Справа безпеки всієї Європи: Дуда обнадійливо висловився про Україну в НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що питання безпеки України є одним з найважливіших, і тому дорожня карта щодо вступу нашої країни в НАТО буде розглядатися вже на найближчому саміті.

Про це він сказав на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася сьогодні, 3 травня.

Глава польської держави відзначив, що обговорюватимуться формальні рекомендації, яким повинна слідувати Україна на своєму шляху в напрямку членства в НАТО.

За словами президента Польщі, особливу увагу буде приділено питанням України, Білорусі та російської присутності біля кордонів ЄС.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі, щоб бути присутнім на святкуванні 230-річчя першої конституції Речі Посполитої.