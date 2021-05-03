Нужно положить конец отсрочкам: Зеленский в Варшаве высказался о членстве Украины в НАТО и ЕС

Сегодня, 3 мая, украинский гарант Владимир Зеленский написал на своей странице в "Твиттер", что нужно поставить точку в вопросе европейской и евроатлантической перспективы для нашего государства.

"Украине нужен четкий сигнал относительно европейской и евроатлантической перспективы. Накоплению этих вопросов - "на потом", "когда-то", "через 10 лет" - надо положить конец", - написал президент.

По словам Зеленского, лидер Польши Анджей Дуда это мнение разделяет. Дескать, большинство поляков разделяет членство Украины в ЕС.

Как ранее сообщал "Телеграф", сегодня в Польше на мероприятии по случаю 230-й годовщины польской Конституции украинский гарант Владимир Зеленский сравнил жизнь в Украине по советским и теперешним законам, и рассказал о своей жизни в СССР.