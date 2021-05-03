Зеленский рассказал о своем детстве в СССР (видео)

Сегодня, 3 мая, в Польше на мероприятии по случаю 230-й годовщины польской Конституции украинский гарант Владимир Зеленский сравнил жизнь в Украине по советским и теперешним законам.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Так, по словам Зеленского, наша страна уже много лет борется за собственную Конституцию и независимость. Ранее, говорит президент, Украина жила по советским законам.

"Были очень сложные времена, времена советские. Мы снова были частью другой страны. Я сам родился в СССР и хочу сказать: там были плюсы, были минусы, но там не было у людей права на свободу слова, права выбора, права частной собственности", – поделился Зеленский, говоря о том, что борьба за эти ценности сейчас также продолжается на Донбассе.

Напомним, Зеленский подписал совместную декларацию вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.