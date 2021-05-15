Не святі горшки ліплять: як колишня мер Гетеборга стала водієм сміттєвоза

Обивателеві завжди цікаве життя публічних людей після проходження піку слави. Журналісти пильно стежать за подальшою долею відомих особистостей. Часом несподівані повороти в їх долі змушують мимоволі перейнятися повагою до них.

Історія колишньої політикині і державної чиновниці описується на сайті Politico в статті: Вона пішла з політики, щоб водити сміттєвоз, переклад якої публікує "Телеграф".

Маючи за плечима досвід роботи на державних посадах, деякі шведські політики намагаються зберегти свою "потрібність" і в житті після виходу з політики.

Деякі політики після закінчення політичної кар'єри продовжують своє життя, займаючи прекрасну посаду експерта зі зв'язків з громадськістю в якійсь глобальній технологічній компанії. Інші вважають за краще добре заробляти консультаціями.

А Анн-Софі Херманссон водить сміттєвоз.

Так, одного разу, в будній день колишня мер Гетеборга, другого за величиною міста Швеції, зупинила свій робочий автомобіль на стоянці за штаб-квартирою компанії "Renova", державної сміттєприбиральної компанії. Вона пройшла по заляпаних брудом тротуарах і через офіси "Renova", схожі на лабіринти, до шафи, де вішає ключі від вантажівки. По дорозі вона зупинилася, щоб помилуватися новим електричним сміттєвозом, ходові випробування якого проводили її колеги для місцевої філії компанії Volvo Trucks.

"Люди іноді питають мене, якого біса я тут роблю, але для мене це хороше рішення", - сказала вона. "Мені потрібно платити за оренду".

У той час, коли виборці по всій Європі все частіше звертають свою увагу на розкішне життя політиків після закінчення їх офіційної кар'єри, і замислюються, чи варто приймати нові обмежувальні заходи в цьому відношенні, життя Анн-Софі Херманссон є повним контрастом звичній картині.

Після успішної кар'єри радника міністра в столиці Швеції Стокгольмі, а потім в якості високопосадовця в Гетеборзі, програвши вибори 2018 року, її колеги по соціал-демократичній партії усунули Херманссон з посади.

Але замість того, щоб йти второваним шляхом експерта зі зв'язків з громадськістю в якості консультанта в одній з багатьох успішних шведських виробничих компаній - такий запасний варіант вона мала на випадок невдачі в політиці, жінка вирішила здути пил з посвідчення водія вантажівки, яке вона ще в молодості отримала за порадою батька.

Коли закінчився термін повідомлення про звільнення, Херманссон одягла яскравий помаранчевий комбінезон "Renova" і сіла за кермо однієї з вантажівок компанії. Вона часто збирає компост, який шведи кладуть в коричневі сміттєві контейнери на колесах біля своїх будинків. За її словами, місцеві жителі регулярно впізнають її і зупиняють на маршруті, щоб поговорити про політику. І їй це подобається.

"Принаймні, на мене ніхто не ображається", - розмірковує колишня політикиня, - "В цьому перевага цієї роботи в порівнянні з політичною кар'єрою".

Переробка відходів

У Швеції, як і в усій Європі, добре оплачувана робота "білих комірців" в приватних компаніях є нормою для багатьох колишніх законодавців.

Херманссон в меншій мірі є прикладом цієї тенденції, на відміну від колишнього прем'єр-міністра Фредріка Рейнфельдта і екс-глави відомства фінансів Андерса Борга. Ці два політики керували країною з 2006 по 2014 рік. Обидва вони зайняли посади консультантів в американських банках. Андерс Борг також отримав посаду в шведській інвестиційній компанії.

Перехід з політики в бізнес не викликав великого шуму в Швеції, на відміну від подібних ситуацій в інших країнах. Так, у Великій Британії колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон опинився в незавидному стані через те, що написав британському міністру від імені фінансової фірми, яка найняла його як радника. Але Херманссон вирішила піти від всіх суперечок.

"Зв'язки з громадськістю та подібні речі не для мене", - сказала вона.

Її скромний шлях хоч і незвичайний, але не унікальний.

Колишній президент Уругваю Хосе Мухіка відмовився приймати державну пенсію після того, як залишив пост, а його активи, як повідомляється, складаються з одного пошарпаного автомобіля марки Фольксваген.

Ближче до закінчення терміну, колишній міністр освіти Швеції Густав Фрідолін відмовився від посад, на які він мав право, і влаштувався викладачем в коледж для дорослих в центрі Стокгольма. Він запевнив, що знайшов роботу на веб-сайті державної служби зайнятості Швеції.

"Не дивлячись на те, що робота в уряді була дуже корисною в тих випадках, коли ми дійсно проводили реформи, я не можу сказати, що був щасливий кожен раз, коли приходив на роботу, але це саме те відчуття, яке я зараз маю, коли йду в коледж ", - він сказав.

Вона справжня

Анн-Софі Херманссон народилася на острові Тьорн, на північ від Гетеборга, в 1964 році.

Вона прийшла працювати в компанію Volvo в 19 років. Тут їй доручили перевезення деталей. Потім вона вступила до місцевого відділення профспілки металістів і молодіжне крило соціал-демократів, і стала відомою захисницею прав робітників.

Херманссон займала різні посади в шведському профспілковому русі, перш ніж її запросили в Гетеборг для роботи з мером Гераном Юханссоном, домінуючою фігурою у шведській соціал-демократичній політиці.

У січні 2016 року вона сама стала мером, керуючи містом з населенням понад півмільйона осіб, маючи великий авторитет у всьому, починаючи від догляду за дітьми і закінчуючи багатомільйонними інфраструктурними проектами.

"Це була метушлива пора", - згадує вона.

Херманссон сказала, що в основному, вона задоволена посадою в "Renova". За її словами, робота фізично важка, але у неї є перевага у вигляді стабільного графіка і вихідних без кризових нарад і постійних телефонних дзвінків.

Протягом першого року роботи у фірмі, займаючись підтримкою чистоти в Гетеборзі, вона регулярно оновлювала популярний твіттер, в якому часто висвітлювала роботу своїх колег.

У недавньому повідомленні вона познайомила своїх фанів з Джонатаном, який відповідає за ключі в компанії "Renova", а у вільний час співає в хеві-метал групі.

Реакція на зміну кар'єри Херманссон в шведській пресі була в основному позитивною, але деякі недовірливі репортери прагнуть відстежувати її успіхи.

Спочатку виникла підозра, що її крок може бути політично мотивованою театральною постановкою, але після декількох місяців всі прийшли до єдиної думки, що вона робить це по-справжньому.

У недавній редакційній статті шведської щоденної газети Expressen, в якій фігурували Херманссон і Фрідолін, було сказане: "Знімаю капелюха перед колишніми політиками, які роблять справжню роботу".

Херманссон заявила, що планує в найближчому майбутньому продовжити роботу в "Renova", але не виключає повернення в політику. Навіть якщо у неї не завжди достатньо сил і часу, щоб стежити за останніми дебатами партійних лідерів по телебаченню після того, як вона увесь день тягала контейнери з компостом по брукованих вулицях Гетеборга.

"У мене часто болить все тіло в кінці дня, але мені подобається моя робота, і я добре сплю ночами, і це важливо", - ділиться Анн-Софі.