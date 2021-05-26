Майбутня зустріч Байдена і Путіна: що пише західна преса

На брифінгу з журналістами в Білому Домі, який відбувся вчора, 25 травня, прес-секретар Джен Псакі, відповідаючи на запитання представників ЗМІ щодо подробиць майбутньої зустрічі лідерів країн, підтвердила, що зустріч президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним запланована в Женеві 16 червня. Президенти двох країн обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки Сполучені Штати, за словами Джен Псакі, прагнуть відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією. Очікується, що політики приділять достатню кількість часу питанням стратегічної стабільності.

Крім усього іншого, буде порушено питання України. При цьому Сполучені Штати підкреслюють свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності нашої країни. У світлі недавніх подій, планується обговорення ситуації в Білорусі.

Прес-секретар Білого Дому пояснила, що зустрічі лідерів проводяться не тоді, коли є виключно хороші взаємини і повне взаєморозуміння. Важливіше починати переговори, коли є ряд розбіжностей, як у випадку з російським лідером. Тому, заявила Дженніфер Псакі, зустріч з президентом Путіним розглядається не як подарунок або нагорода, а як життєво важлива частина захисту інтересів Америки.

Президент Байден зустрічається з Володимиром Путіним, бо існують розбіжності, заявила Джен Псакі. Це хороша можливість висловити стурбованість там, де вона існує, і перейти до стабільних і передбачуваних відносин з Росією.

CNN публікує статтю "Саміт Байдена і Путіна відбудеться наступного місяця в Швейцарії", в якій говорить про те, що президенти США і Росії зустрінуться в червні в Швейцарії.

Як пише CNN, в своїй заяві Кремль підтверджує намір російської сторони обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблеми стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, в тому числі взаємодія в боротьбі з пандемією коронавирусу і врегулювання регіональних конфліктів.

Видання зазначає, що довгоочікувана зустріч відбудеться після завершення першої міжнародної подорожі Байдена з моменту вступу його на посаду.

Відомо, що Білий Дім вже направив у Женеву Джейка Саллівана - радника з національної безпеки для зустрічі зі своїм російським колегою, з метою уточнення і обговорення деталей зустрічі Байдена і Путіна.

У своєму огляді CNN згадує, що найімовірніше в найближчі тижні до порядку денного може бути доданий ряд додаткових питань.

Озираючись назад, ЗМІ нагадує, що пройшло рівно три роки з того часу, як Володимир Путін зустрічався з президентом Дональодом Трампом в Гельсінкі. Офіційні особи заявили, що цей саміт буде дуже відрізнятися від того, що відбувся в липні 2018 року, в ході якого Трамп встав на сторону Путіна і відкрито відкинув дані американської розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року.

Це буде перша зустріч Байдена з Путіним після вступу на посаду нового президента США. Але теперишній президент США раніше зустрічався з російським лідером, коли перебував на посаді віце-президента.

Байден спочатку запропонував зустріч на вищому рівні з президентом Росії минулого місяця під час телефонної розмови, і з того часу обидві сторони працюють над остаточним доопрацюванням деталей. Незважаючи на погіршення відносин між двома країнами з таких питань, як Україна і втручання у вибори, Байден сподівається встановити чіткий канал зв'язку, який дозволить уникнути непотрібних сюрпризів.

Путін, схоже, сприйняв цю пропозицію навіть після того, як Сполучені Штати застосували нові жорсткі санкції щодо Росії, серед іншого, за її роль в масованої кібератаці на урядові установи США.

Під час інтерв'ю в березні цього року, Байден називав Путіна вбивцею, заявивши, що російський лідер "заплатить високу ціну" за свої зусилля з підриву виборів в США в 2020 році.

У відповідь Кремль відкликав свого посла в США вперше за більш ніж 20 років. Путін відповів на критику Байдена сухим побажанням "міцного здоров'я" і пропозицією провести теледебати в прямому ефірі.

Але останнім часом намітилася тенденція на поліпшення відносин між країнами. США скорегували свою позицію щодо Росії, знявши санкції навіть після отруєння і ув'язнення лідера російської опозиції Олексія Навального, і злому SolarWinds.

CNN повідомляє, що на початку червня президент Байден має відправитися в свою першу поїздку за кордон, прагнучи запевнити світових лідерів на саміті G-7 на південному заході Англії і самітах НАТО і Європейського союзу в Брюсселі в своїй прихильності традиційним американським союзам. Після зустрічей у Великобританії і Брюсселі він відправиться до Швейцарії.

Інтернет-видання Politico пише, що зустріч на вищому рівні відбудеться після зустрічей Байдена з союзниками Америки по НАТО і Європейського союзу, що дасть американському лідерові можливість вислухати їхні побоювання з приводу Росії до зустрічі з самим Путіним.

Проте, за словами джерела, знайомого з даним питанням, від саміту в Женеві не очікується ніяких значних угод. Ця зустріч - швидше за все є шансом для двох світових лідерів безпосередньо висловити свої претензії і подивитися, які точки контакту у них можуть бути в майбутньому. Велике значення в порядку денному будуть мати переговори з контролю над ядерною зброєю.

Спочатку Кремль не давав однозначної відповіді на те, чи погодиться Путін взагалі на цю зустріч, але російські ЗМІ в понеділок, 3 травня, процитували міністра закордонних справ країни Сергія Лаврова, який сказав, що російський президент схильний погодитися на запрошення Байдена.

"У найзагальнішому плані можу сказати, що, як не раз підкреслював президент Росії Володимир Путін, ми готові розглядати і вирішувати будь-які питання двостороннього порядку денного, а також спільно працювати над врегулюванням регіональних проблем, регіональних конфліктів і криз", - цитує Лаврова видання Politico.

Росія і США ворогують з багатьох напрямків, від кібербезпеки до війни Росії з Україною. Відомо, що США надають усіляку підтримку Україні в її боротьбі за незалежність.

Під час зустрічі Лаврова і держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбулася нещодавно, обидві сторони позначили різні області розбіжностей, але також і погодилися, що існують потенційні теми для співпраці, такі як, наприклад, зміна клімату.

Женева є улюбленим місцем проведення міжнародних конференцій, самітів та інших великих заходів. Частково це пояснюється історичним рішенням Швейцарії зберігати нейтралітет в різних конфліктах. Ця країна також не є членом НАТО, військового альянсу, який Путін давно розглядає як потенційну загрозу, що робить її для Росії більш прийнятним місцем проведення зустрічей.

У 1985 році в Женеві відбулася перша зустріч президента США Рональда Рейгана і лідера Радянського Союзу Михайла Горбачова. Тоді в центрі уваги опинився контроль над озброєннями. Переговори допомогли і лідерам країн встановити особисте взаєморозуміння один з одним.

У 2015 році Женева була одним з міст, де проходили міжнародні переговори, які привели до складання іранської ядерної угоди. Американські та іранські чиновники, уряди яких офіційно не мають дипломатичних відносин, обговорювали деталі в цьому швейцарському місті, а також у Відні та інших містах в присутності представників уряду інших країн.

Адміністрація Байдена розглядала кілька потенційних місць для проведення саміту. Серед інших претендентів були Відень і Гельсінкі, які також є улюбленими місцями для проведення міжнародних зустрічей.

Видання Reuters повідомляє, що до Женеви вже прибула передова місія США, щоб почати підготовку до зустрічі на вищому рівні.

Як писав раніше Reuters, час і місце зустрічі Байдена і Путіна залишаються поки неясними, хоча, швидше за все, вона відбудеться в Женеві в найближчі кілька тижнів.

Міністерство закордонних справ Швейцарії відмовилося коментувати чутки, але заявило, що Швейцарія буде готова запропонувати "свої добрі послуги, коли вони будуть корисні і бажані", - заявила прес-секретар міністерства.

Aljazeera підтверджує, що радники вже почали підготовку до "запланованої" зустрічі на вищому рівні. "Достовірні джерела" повідомили, що в неділю в аеропорту Женеви приземлився незвичайний вантажний літак США.

На думку видання, адміністрація Байдена хотіла б провести зустріч на вищому рівні з Путіним у третій країні, в той час як президент США буде зустрічатися з союзниками по НАТО в Брюсселі.

Останній інцидент кілька погіршує перспективи відносин між Заходом і Росією. Йдеться про білоруський військовий винищувач, що перехопив рейс Ryanair між Грецією і Литвою і змусив його приземлитися в Мінську, де був заарештований дисидент-журналіст, що перебував на борту. Загальновідомий факт, що Білорусь є союзником Російської Федерації.