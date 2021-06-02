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Розвідка США прослуховувала Меркель та інших топ-політиків: подробиці гучного шпигунського скандалу в Європі

Розвідка США прослуховувала Меркель та інших топ-політиків: подробиці гучного шпигунського скандалу в Європі
10:04 Сьогодні Телеграф

Лідери європейських держав висловили свої претензії своїм заокеанським союзниками і зажадали від них пояснень у зв'язку із звинуваченнями в шпигунстві.

Суть конфлікту викладається в статті на сайті Бі-Бі-Сі, переклад якої пропонує "Телеграф".

Європейські держави звернулися з претензіями до США і Данії у зв'язку з повідомленнями про те, що  ці країни разом шпигували за провідними європейськими політиками, включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Датська телерадіокомпанія DR повідомила, що Служба військової розвідки Данії (ФЕ) співпрацювала з Агентством національної безпеки США (АНБ) в питаннях збору інформації в період з 2012 по 2014 рік.

Меркель - одна з тих, хто тепер вимагає відповідей.

Ані Служба ФЕ, ані АНБ поки не надали своїх коментарів.

Міністр оборони Данії Тріне Брамса не підтвердила і не спростувала дане повідомлення, але заявила агенції AFP, що "систематичне прослуховування близьких союзників неприпустимо". Вона не керувала міністерством у час цих шпигунських дій.

"Це неприйнятно між союзниками, і тим більше між союзниками і європейськими партнерами", - сказав президент Франції Еммануель Макрон після розмови з пані Меркель.

Меркель заявила, що згодна з коментарями Макрона, але її також заспокоїло засудження цього діяння з боку міністра оборони Данії.

Повідомляється, що дані також збиралися і щодо інших офіційних осіб Німеччини, Франції, Швеції і Норвегії. Ці країни також зажадали пояснень.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг повідомила громадському телеканалу NRK: "Це неприйнятно, якщо країни, які тісно співпрацюють в союзі, відчувають необхідність шпигувати один за одним".

У чому їх звинувачують?

Повідомляється, що АНБ, підключившись до датських інтернет-кабелів разом з розвідкою Данії ФЕ, отримало доступ до текстових повідомлень і телефонних розмов низки відомих осіб.

Ці дії, повідомляє данська телерадіокомпанія, дозволили АНБ отримати потрібні дані, використовуючи в якості параметрів пошуку номера телефонів політиків. Подальше секретне розслідування цієї справи Службою ФЕ проводилося під кодовою назвою "Операція Данхаммер" і завершилося в 2015 році.

Журналісти DR опитали дев'ять джерел, всі з них, як стверджується, мали доступ до секретної інформації, що була в наявності у розвідки Данії.

Повідомляється, що окрім Меркель інформація збиралася також про тодішнього міністра закордонних справ Німеччини Франк-Вальтера Штайнмайера і тодішнього лідера опозиції Пере Штайнбрюка.

Подібні звинувачення вперше з'явилися в 2013 році.

Далі секретні дані, оприлюднені американським інформатором Едвардом Сноуденом, вказали на те, що АНБ дійсно прослуховувало телефон канцлера Німеччини.

Коли були висунуті ці звинувачення, Білий дім не дав прямого спростування, але сказав, що телефон Меркель не прослуховувався в той час, і не буде прослуховуватися в майбутньому.

Після нового повідомлення Сноуден звинуватив президента США Джо Байдена в тому, що він "вперше був глибоко залучений в цей скандал". Байден був віце-президентом США на момент повідомлення про стеження.

У Твіттері Сноуден написав: "Обов'язково вся інформація повинна бути розголошена не тільки з боку Данії, але й з боку їх старшого партнера".

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Все по темі:

США, Франция, Меркель, ЄС, Политика, Шпионский скандал, Макрон, Німеччина, Європа, Данія, Стеження.
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