Байден знову в грі: чим завершився саміт G7

Подія, на яку всі чекали і за якою пильно стежили, завершилося. Зустріч лідерів країн великої сімки в Корнуоллі на південному заході Англії пройшла плідно.

Про хід зустрічі і її основні результати йдеться в статті "Байден закликає союзників по G7 зайняти більш жорстку позицію по відношенню до Китаю" на сайті National Public Radio, з перекладом якої вас знайомить "Телеграф".

Лідери G7 завершили свою першу особисту зустріч за два роки, погодившись з’єднати свої зусилля в боротьбі з пандемією коронавірусу, перешкоджанні зміні клімату і, що особливо важливо для президента Байдена, протидії зростаючому впливу Китаю.

Байден назвав Китай головною стратегічною проблемою для Сполучених Штатів і їх демократичних союзників, хоча і зустрів деякий опір щодо того, наскільки жорстко повинна бути висловлена позиція в офіційній спільній заяві Великої сімки щодо Пекіну. Деякі члени G7 побоюються відкритої конфронтації з Китаєм, з огляду на його економічну міць.

У комюніке G7, опублікованому в неділю, міститься заклик до нового "своєчасного, прозорого, експертного та науково обґрунтованого" розслідування походження COVID-19, яке буде проводитися Всесвітньою організацією охорони здоров'я; підтримка інфраструктури для країн, що розвиваються, щоб вони могли конкурувати з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях"; і підтримка реагування на "неринкові економічні методи" Китаю.

Спільна заява також включала в себе публічне засудження порушень прав людини в Китаї в провінції Сіньцзян і Гонконгу, а також використання примусової праці в секторах сонячної енергетики, сільського господарства та швейної промисловості.

"Я знаю, що це прозвучить дещо прозаїчно", - сказав Байден на прес-конференції після завершення зустрічі G7. "Я думаю, що ми знаходимося в деякому протиборстві. Та не з Китаєм як таким, а з автократами, автократичними урядами усього світу, щодо того, чи зможуть демократії конкурувати з ними в мінливому 21 столітті".

Байден закликав Китай бути більш відкритим щодо причин виникнення COVID-19, заявивши, що світ досі не знає, чи виникла пандемія на ринку в китайському місті Ухань або "це був невдалий лабораторний експеримент".

Далі Байден відправиться на зустріч країн-учасниць НАТО в Брюсселі, де висловить повну підтримку США по відношенню до Альянсу. Але, крім цього, він закликатиме до "модернізації" 70-річного альянсу, заявив Білий дім, враховуючи нові загрози з боку Китаю, зміну клімату та кібератаки.

Очікується, що в Брюсселі він почує стурбованість європейських лідерів з приводу того, чому він досі не скасував введені Трампом тарифи на імпорт європейської сталі та алюмінію. Байден обурився, коли його запитали, чому вони все ще діють. "Сто двадцять днів", - сказав він, маючи на увазі, скільки часу він перебуває при владі. "Дайте мені перерву. На це потрібен час ".

У середу, 16 червня, в Женеві Байден має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Там не буде такої прес-конференції, яку колишній президент Дональд Трамп провів з Путіним в Гельсінкі в 2018 році; Байден сказав, що не хоче брати участь в "конкурсі" рукостискань і мови тіла.

У неділю Байден заявив репортерам, що згоден з оцінкою Путіна про те, що відносини між двома країнами "знаходяться на низькому рівні", і поклав відповідальність за це на втручання Москви у вибори і хакерські атаки. "У мене був доступ до всієї розвідувальної інформації. Він (Путін - прим.ред.) причетний до всіх цих дій", - сказав Байден.

Хоча США не прагнуть до конфлікту, Байден сказав, що він "прагне вирішити ті проблеми, які, на нашу думку, несумісні з міжнародними нормами". Велика сімка також звернулася до Росії з приводу її "дестабілізуючої поведінки", включаючи приховування організацій, що стоять за атаками програм-вимагачів і іншими хакерськими нападами.

У вихідні дні, які включали в себе групові та індивідуальні зустрічі, які один радник назвав "дипломатичними бліц-зустрічами", динаміка Байдена помітно відрізнялася від динаміки колишнього президента Дональда Трампа, який не брав участі в багатосторонніх самітах і часто сперечався з іншими лідерами. "Я відчув непідробне почуття ентузіазму з приводу того, що Америка знову за столом переговорів і повністю залучена в процес", - сказав Байден на прес-конференції після закінчення саміту.

Байден зустрічався один на один з лідерами Німеччини, Італії та Японії. Він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном, які в якості гостей були присутні на зустрічі "Великої сімки". Пізніше він зустрівся з президентом ПАР Сирілом Рамафосой, ще одним гостем, запрошеним на саміт.

В ході зустрічей з лідерами Байден також розповів про заходи з реагування на COVID-19, зміни клімату, виведення військ з Афганістану і нестабільності в Сахельському регіоні Західної Африки (африканський регіон на південь від Сахари, в якому безчинствують войовничі екстремістські і терористичні угруповання. У січні 2019 роки для боротьби з ними були відновлені операції сил Сахельської п'ятірки, в яку входять Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер і Чад, але без підтримки ззовні місцеві силовики не зможуть впоратися з поставленим завданням. Відзначається, що у Сахелі більш, ніж в інших регіонах світу, проявляється глобальне потепління - прим. ред.), заявив Білий дім.

"Нам потрібно співпрацювати з усіх цих питань", - сказав президент Франції Еммануель Макрон на початку годинної бесіди з Байденом в суботу на терасі з видом на море.

"І я думаю, що це здорово, що президент США входить в цей клуб і дуже готовий до співпраці", - сказав Макрон.