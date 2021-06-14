Скачать
Понеділок, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
На кордоні з Україною виявили нові штами коронавірусу
На кордоні з Україною виявили нові штами коронавірусу
Вирішив переплюнути Трампа? Байден відразу порушив етикет при зустрічі з королевою Великобританії (відео)
Вирішив переплюнути Трампа? Байден відразу порушив етикет при зустрічі з королевою Великобританії (відео)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Байден знову в грі: чим завершився саміт G7

Байден знову в грі: чим завершився саміт G7
Оновлено 18:48 Сьогодні Телеграф

Подія, на яку всі чекали і за якою пильно стежили, завершилося. Зустріч лідерів країн великої сімки в Корнуоллі на південному заході Англії пройшла плідно.

Про хід зустрічі і її основні результати йдеться в статті "Байден закликає союзників по G7 зайняти більш жорстку позицію по відношенню до Китаю" на сайті National Public Radio, з перекладом якої вас знайомить "Телеграф".

Лідери G7 завершили свою першу особисту зустріч за два роки, погодившись з’єднати свої зусилля в боротьбі з пандемією коронавірусу, перешкоджанні зміні клімату і, що особливо важливо для президента Байдена, протидії зростаючому впливу Китаю.

Байден назвав Китай головною стратегічною проблемою для Сполучених Штатів і їх демократичних союзників, хоча і зустрів деякий опір щодо того, наскільки жорстко повинна бути висловлена позиція в офіційній спільній заяві Великої сімки щодо Пекіну. Деякі члени G7 побоюються відкритої конфронтації з Китаєм, з огляду на його економічну міць.

У комюніке G7, опублікованому в неділю, міститься заклик до нового "своєчасного, прозорого, експертного та науково обґрунтованого" розслідування походження COVID-19, яке буде проводитися Всесвітньою організацією охорони здоров'я; підтримка інфраструктури для країн, що розвиваються, щоб вони могли конкурувати з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях"; і підтримка реагування на "неринкові економічні методи" Китаю.

Спільна заява також включала в себе публічне засудження порушень прав людини в Китаї в провінції Сіньцзян і Гонконгу, а також використання примусової праці в секторах сонячної енергетики, сільського господарства та швейної промисловості.

"Я знаю, що це прозвучить дещо прозаїчно", - сказав Байден на прес-конференції після завершення зустрічі G7. "Я думаю, що ми знаходимося в деякому протиборстві. Та не з Китаєм як таким, а з автократами, автократичними урядами усього світу, щодо того, чи зможуть демократії конкурувати з ними в мінливому 21 столітті".

Байден закликав Китай бути більш відкритим щодо причин виникнення COVID-19, заявивши, що світ досі не знає, чи виникла пандемія на ринку в китайському місті Ухань або "це був невдалий лабораторний експеримент".

Далі Байден відправиться на зустріч країн-учасниць НАТО в Брюсселі, де висловить повну підтримку США по відношенню до Альянсу. Але, крім цього, він закликатиме до "модернізації" 70-річного альянсу, заявив Білий дім, враховуючи нові загрози з боку Китаю, зміну клімату та кібератаки.

Очікується, що в Брюсселі він почує стурбованість європейських лідерів з приводу того, чому він досі не скасував введені Трампом тарифи на імпорт європейської сталі та алюмінію. Байден обурився, коли його запитали, чому вони все ще діють. "Сто двадцять днів", - сказав він, маючи на увазі, скільки часу він перебуває при владі. "Дайте мені перерву. На це потрібен час ".

У середу, 16 червня, в Женеві Байден має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Там не буде такої прес-конференції, яку колишній президент Дональд Трамп провів з Путіним в Гельсінкі в 2018 році; Байден сказав, що не хоче брати участь в "конкурсі" рукостискань і мови тіла.

У неділю Байден заявив репортерам, що згоден з оцінкою Путіна про те, що відносини між двома країнами "знаходяться на низькому рівні", і поклав відповідальність за це на втручання Москви у вибори і хакерські атаки. "У мене був доступ до всієї розвідувальної інформації. Він (Путін - прим.ред.) причетний до всіх цих дій", - сказав Байден.

Хоча США не прагнуть до конфлікту, Байден сказав, що він "прагне вирішити ті проблеми, які, на нашу думку, несумісні з міжнародними нормами". Велика сімка також звернулася до Росії з приводу її "дестабілізуючої поведінки", включаючи приховування організацій, що стоять за атаками програм-вимагачів і іншими хакерськими нападами.

У вихідні дні, які включали в себе групові та індивідуальні зустрічі, які один радник назвав "дипломатичними бліц-зустрічами", динаміка Байдена помітно відрізнялася від динаміки колишнього президента Дональда Трампа, який не брав участі в багатосторонніх самітах і часто сперечався з іншими лідерами. "Я відчув непідробне почуття ентузіазму з приводу того, що Америка знову за столом переговорів і повністю залучена в процес", - сказав Байден на прес-конференції після закінчення саміту.

Байден зустрічався один на один з лідерами Німеччини, Італії та Японії. Він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном, які в якості гостей були присутні на зустрічі "Великої сімки". Пізніше він зустрівся з президентом ПАР Сирілом Рамафосой, ще одним гостем, запрошеним на саміт.

В ході зустрічей з лідерами Байден також розповів про заходи з реагування на COVID-19, зміни клімату, виведення військ з Афганістану і нестабільності в Сахельському регіоні Західної Африки (африканський регіон на південь від Сахари, в якому безчинствують войовничі екстремістські і терористичні угруповання. У січні 2019 роки для боротьби з ними були відновлені операції сил Сахельської п'ятірки, в яку входять Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер і Чад, але без підтримки ззовні місцеві силовики не зможуть впоратися з поставленим завданням. Відзначається, що у Сахелі більш, ніж в інших регіонах світу, проявляється глобальне потепління - прим. ред.), заявив Білий дім.

"Нам потрібно співпрацювати з усіх цих питань", - сказав президент Франції Еммануель Макрон на початку годинної бесіди з Байденом в суботу на терасі з видом на море.

"І я думаю, що це здорово, що президент США входить в цей клуб і дуже готовий до співпраці", - сказав Макрон.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
Перегляди: 46

Все по темі:

Байден, G7, саміт великої сімки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
02 На кордоні з Україною виявили нові штами коронавірусу
03 Дивні субстанції і компот: в мережі показали, чим годують бійців ЗСУ в Чернігівській області (фото)
04 Вирішив переплюнути Трампа? Байден відразу порушив етикет при зустрічі з королевою Великобританії (відео)
05 Вперше за рік: в Україні за добу зафіксували менше 500 випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 14 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся