Все для Путіна: що про його зустріч пишуть на Заході і які питання обговорювали щодо України

У середу, 16 червня, відбулася подія, якого всі так чекали. У Женеві, нарешті, зустрілися президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін.

Чи виправдалися надії, що покладалися на цю особисту зустріч, і яких результатів вдалося домогтися лідерам країн? "Телеграф" знайомить вас з оглядом реакції західних ЗМІ.

На сайті Бі-Бі-Сі повідомляється, що президенти США і Росії високо оцінили можливість проведення цих перемовин в Женеві.

Президент США Джо Байден заявив, що розуміє досить добре, що Росія не хоче нової холодної війни.

Президент Росії Володимир Путін назвав Байдена досвідченим державним діячем і що вони "говорили однією мовою".

Відзначається, що переговори тривали чотири години, менше ніж було заплановано за протоколом.

В кінці зустрічі Байден сказав, що їм не потрібно витрачати більше часу на розмови, і тепер з'явилася реальна перспектива поліпшення відносин з Росією.

Обидві сторони домовилися почати діалог з контролю над ядерним озброєнням. Вони також заявили, що повернуть послів в столиці один одного - посли були взаємно відкликані для консультацій в березні, після того як США звинуватили Росію у втручанні в президентські вибори 2020 року.

Що ж обговорювали лідери?

Ще перед самітом обидві сторони визнавали, що відносини між двома країнами перебувають на дуже низькому рівні.

Що стосується кібератак, Путін відкинув звинувачення в тому, що Росія несе відповідальність за це, заявивши, що більшість кібератак проти Росії виходять з США.

Джо Байден висловив пропозицію Володимиру Путіну про те, що критично важлива інфраструктура, така як водопостачання або енергетика, повинна бути "закрита" для зломів чи інших подібних атак.

При цьому сторони різко розійшлися в думках щодо питань прав людини, включаючи право на протест.

Путін відкинув побоювання США з приводу Олексія Навального, який недавно оголосив 24-денне голодування.

Він сказав, що Навальний ігнорував закон і знав, що йому загрожує тюремне ув'язнення, коли він повернеться в Росію після звернення за медичною допомогою в Німеччині.

"Ця людина знала, що порушує закон Росії. Він був двічі засуджений ... Він хотів свідомо порушити закон. Він зробив саме те, що хотів. Що ж тоді обговорювати з цього приводу? "

Навальний заявляв, що він був отруєний нервово-паралітичною речовиною за наказом Путіна. Звичайно ж, Володимир Путін відкидає це звинувачення.

Розглядаючи внутрішню політику Росії, Путін неодноразово критикував стабільність і моральне становище Америки, вказуючи на бунт в Капітолії 6 січня і вбивство Джорджа Флойда. І те, що багато чорношкірих в Америці "не встигнуть відкрити рот, і їх відразу стріляють", - сказав він.

Він сказав, що Росія не хоче на своїй території заворушень, які можна порівняти з заворушеннями в Капітолії або викликаних рухом "Black Lives Matter".

Президент Байден відхилив коментарі президента Путіна щодо руху "Black Lives Matter" як "смішні" і сказав, що права людини "завжди будуть на порядку денному".

На питання журналіста, Джо Байден відповів, що Росія зацікавлена у співпраці з США, тому що зараз вона знаходиться в дуже скрутному становищі.

"Китай стискає їх. Вони відчайдушно хочуть залишатися великою державою", - заявив він репортерам незадовго до від'їзду з Женеви.

Московський кореспондент Бі-Бі-Сі Сара Рейнсфорд каже, що Путін кілька разів намагався підкреслити, що Росія є ядерною державою - важливою країною з економікою, звичайно ж, меншою, ніж у США, але яка все ще щось значить, і саме тому Байден приїхав на зустріч з ним.

Видання CNN задається питанням про те, що ж Путін отримав від цієї зустрічі.

Ще до зустрічі двох президентів з різних сторін лунали висловлювання про те, що очікування від цих переговорів були низькими.

Крім деяких основних зобов'язань по відновленню на посаді дипломатів і згоди на початок "конструктивного" діалогу з США з таких питань, як кібербезпека і зовнішня політика, не було ознак того, що загальна лінія політики Путіна якось зміниться.

Відповідаючи на питання CNN про кібератаки, Путін заявив: "Ми домовилися, що почнемо консультації з цього питання, і я вважаю, що це надзвичайно важливо. Очевидно, що обидві сторони повинні взяти на себе певні зобов'язання "

Що стосується незаконної анексії Криму Росією, Путін заявив, що військова діяльність його країни в цьому регіоні повністю відповідає міжнародному праву і що американці фактично є агресором "нарощуючи потенціал на кордоні з Росією".

З чим пішов Путін

Весь саміт був майже адаптований до потреб Путіна. Ініціатива про організацію зустрічі виходила від США, що підтверджує, що Путін є лідером такого ж рангу, як і президент США.

"Це саме те, чого хоче Кремль. Говорити з США на рівних і таким чином, щоб інша сторона не вимагала зміни позиції в якості умови діалогу ", - каже Олег Ігнатов, старший аналітик кризової групи в Москві.

"Немає сумнівів у тому, що Путін продовжить відчувати Байдена, якщо діалог зайде в глухий кут або піде в невигідному для Москви напрямку. Це ще не початок нормалізації відносин. Це пауза в їх подальшому погіршенні ", - додає він.

Яким би парадоксальним не здалося те, що Путін продовжує вказувати на недоліки президенту США, але потрібно розуміти, що кожна дія російського президента робиться з урахуванням того, як це відіб'ється на ньому всередині країни.

Кейр Джайлз, старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" в Королівському інституті міжнародних відносин, зазначає, що протистояння США в значній мірі пояснює успіх Путіна у себе вдома.

"Його жорсткі відповіді, як на м'які питання приручених російських ЗМІ, так і на виклики іноземних журналістів принесуть задоволення на батьківщині тим росіянам, які поділяють його переконаність у тому, що саме Захід є небезпечним, непередбачуваним, агресивним партнером у відносинах", - говорить він .

В очах багатьох з його прихильників зустріч Путіна з президентом США буде виглядати як доказ того, що лідер Росії повністю виправданий в своїх діях. Вони можуть стверджувати, що він розумно погодився працювати з США з таких важливих міжнародних питань, як безпека і відновлення звичайних дипломатичних каналів. І йому вдалося це зробити, одночасно підкреслюючи недоліки американського суспільства і захищаючи і виправдовуючи своє власне.

Саміт також дав Путіну можливість призупинити наслідки погіршення відносин між Москвою і Вашингтоном, через те, що США тепер будуть неохоче вводити додаткові економічні санкції відносно Росії або робити догану Путіну за арешт інакомислячих у себе вдома. Все це може бути корисно, коли в цьому році в Росії пройдуть парламентські вибори.

Коротше кажучи, Путін поїхав до Женеви і отримав саме те, що хотів. І він покинув Швейцарію з великою дипломатичною перемогою. Щоб її отримати, йому досить було просто приїхати.

Інтернет-видання "Euronews" цитує президента США Джо Байдена і пише, що основою переговорів було встановлення загальних правил подальшого співіснування і співпраці.

Президент США у виправдання необхідності цієї зустрічі заявив, що ніщо не може замінити особистих переговорів.

За словами Байдена, демократична легітимність виходить від людей, а не від уряду і тому США будуть продовжувати підкреслювати важливість свободи преси і свободи слова.

Що стосується кібератак, президент США заявив, що склав список з 16 об'єктів, таких як системи енергетики і водопостачання, які повинні бути захищені від атак. Обидві сторони погодилися доручити експертам попрацювати над конкретним розумінням, додав він, адже теорія повинна підкріплюватися практикою.

За словами Байдена, лідери обговорили і інші теми, в тому числі Сирію, ймовірність активізації тероризму в Афганістані, Білорусь і "непохитну прихильність американців суверенітету і територіальній цілісності України".

Коли лідери не мали згоди з якихось питань, то висловлювали свою думку прямо, без "гіперболічної" атмосфери.

У репортажі з Женеви Кімберлі Халкетт з "Al Jazeera" сказала, що Путін відхилив питання про придушення опозиції в Росії і замість цього спробував зосередитися на внутрішніх заворушеннях в США, пославшись на протести "Black Lives Matter" як на тип "безладу", якому він намагався запобігти в Росії. Він також розкритикував арешти сотень людей, які штурмували будівлю Капітолія у Вашингтоні, округ Колумбія, 6 січня.

"Він дійсно захищав свою поведінку і, здавалося, ухилявся від критики, яка звучить з Заходу щодо придушення демократичних свобод, і сказав, що США знаходиться не в тому положенні, щоб критикувати", - сказав Халкетт.

Путін також сказав, що Москва і Вашингтон почнуть обговорення можливих змін в новому договорі про контроль над озброєннями після його закінчення в 2026 році, додавши, що обидві країни несуть відповідальність за ядерну стратегічну стабільність.

Підписаний в 2010 році новий договір СНО обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, ракет і бомбардувальників, які Росія і США можуть розгорнути.

Путін також сказав, що Росія надала США вичерпну інформацію про кібератаки і що обидві сторони погодилися розпочати "консультації з кібербезпеки".

Що стосується потенційного членства України в НАТО, російський лідер сказав, що з цього питання нема що обговорювати. Він також звинуватив Київ у порушенні угоди про припинення конфлікту між українськими урядовими силами і проросійськими сепаратистами на сході України.

"Зустріч дійсно була дуже продуктивною, - сказав Путін. "Це було предметно, це було конкретно. Вона була націлена на досягнення результатів, і один з них розсовував кордон довіри".

Джеймс Бейс з "Al Jazeera", репортер з Женеви, сказав, що переговори не стали проривом у відносинах, але, схоже, напруженість між двома сторонами знижується. "Росіяни завжди хочуть залишатися за столом переговорів. Вони постійні члени Ради Безпеки ООН і пишаються цим. Путіну, здається, дуже комфортно в цьому положенні, і, схоже, йому подобається визнання, яке дають йому переговори з Байденом".

На сайті Politico відзначається, що зустріч на вищому рівні не виявила ознак прогресу у відносинах між США і Росією і дала зрозуміти, що між двома країнами мало довіри.

На двох сольних прес-конференціях в середу ввечері Байден і Путін заявили, що досить добре співпрацювали під час багатогодинної розмови разом зі старшими помічниками. Проте, Байден наголосив, що тільки майбутні дії Росії можуть довести, чи почув Путін послання, з яким американський президент відправився в Женеву.

"Було важливо зустрітися особисто, щоб не було помилок або спотворень щодо того, що я хотів сказати. Я зробив те, для чого прийшов", - сказав Байден.

"Мова йде не про довіру. Йдеться про особисту зацікавленість і перевірку власних інтересів", - додав він, пізніше цитуючи "старе висловлювання", - "Не спробуєш - не дізнаєшся. Але ми скоро дізнаємося це".

Володимир Путін також сказав, що він "не вважає, що в його відносинах з Байденом була якась ворожість": "Навпаки, наша зустріч, очевидно, була фундаментальною. Наші позиції з багатьох питань розходяться. Але, тим не менше, я думаю, що обидві сторони проявили рішучість спробувати зрозуміти одна одну і спробувати зблизити наші позиції ".

Загальна тривалість саміту, схоже, не виправдала очікувань офіційних осіб США, які заздалегідь передбачали чотирьох-п'ятигодинні дискусії. Після півторагодинної початкової зустрічі між Байденом, Путіним і вищими дипломатами їх країн їх двостороння зустріч була розширена за рахунок включення більш широкої групи високопосадовців з Вашингтону і Москви.

Повернувшись додому, президент США продовжував стикатися з критикою з боку республіканців за те, що саміт, вперше запропонований Байденом, винагороджує Путіна і піднімає Росію до того ж дипломатичного рівня, що і США. Навіть деякі демократи закликали Байдена зайняти більш жорстку лінію.

Саміт 16 червня відбувся в останній день тижневої поїздки Байдена в Західну Європу, під час якої союзники США з Великої сімки, НАТО і Європейський Союз тепло вітали його після чотирьох років політики Трампа "Америка перш за все".