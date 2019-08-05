У РФ відповіли на заяву США про необхідність повернення Криму Україні

Світові новини:Майк Помпео заявив, що РФ повинна повернути Крим Україні.

Держсекретар США Майк Помпео у ході розмови в неурядовій організації «Економічний клуб Вашингтона» заявив, що Крим повинен повернутися в склад України. Стенограма бесіди опублікована на сайті Держдепартаменту, пише "Капітал".

«Позиція США: це неприйнятно. Крим має повернутися», — сказав Помпео, відповідаючи на питання, чи вважає він, що півострів вже не повернеться до складу України. Помпео також висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський представить «більш креативний набір ідей щодо того, як вирішити конфлікт на сході країни. «Вони все ще борються, не кожен день, але багато. Це дуже реально», — сказав держсекретар.

У свою чергу так званий депутат Держдуми Руслан Бальбек зазначив, що своєю заявою про необхідність передати Україні Крим держсекретар Помпео підтвердив прагнення Вашингтона бути «світовим жандармом», пише РИА Новости.

Він зазначив, що у світі американського істеблішменту немає поняття "національних інтересів Росії". У Вашингтоні впевнені в праві лише однієї сили визначати світову політику. «Зростаючий вплив Росії в цьому плані йде всупереч з їх корисливими, прагматичними інтересами», - вважає політик. Депутат підкреслив, що якщо навіть якийсь український лідер в майбутньому визнає "возз'єднання Криму з Росією", то в США цьому чинитимуть опір, оскільки це стане «ляпасом» всій американській гегемоністській політиці.

Нагадаємо, що наприкінці липня постійний представник президента України в Криму Антон Коріневич повідомив, що Київ розглядає можливість створення міжнародного майданчика для ведення переговорів про статус Криму з участю країн Європи, а також США і Туреччини.