Трамп заявив, що має план боротьби з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що його адміністрація має "ідеально узгоджений та чітко налаштований план" для подолання коронавірусу. Про це американський президент написав у Twitter.

"Ми у Білому домі маємо ідеально узгоджений та чітко налаштований план боротьби з коронавірусом. Ми вжили заходів дуже рано, закривши на карантин певні райони, це гарна робота. Втім, фейкові ЗМІ роблять усе можливе, щоб ми виглядали погано. Сумно!", - написав Трамп.

Як повідомлялося, унаслідок захворювання коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб. У США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли внаслідок недуги.

We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad!