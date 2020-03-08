Трамп заявив, що має план боротьби з коронавірусом

Світові новини:У США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли внаслідок недуги.

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що його адміністрація має "ідеально узгоджений та чітко налаштований план" для подолання коронавірусу. Про це американський президент написав у Twitter.

"Ми у Білому домі маємо ідеально узгоджений та чітко налаштований план боротьби з коронавірусом. Ми вжили заходів дуже рано, закривши на карантин певні райони, це гарна робота. Втім, фейкові ЗМІ роблять усе можливе, щоб ми виглядали погано. Сумно!", - написав Трамп.

Як повідомлялося, унаслідок захворювання коронавірусом у світі померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб. У США наразі підтверджено 433 випадки зараження коронавірусом, 15 осіб померли внаслідок недуги.

We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

Спалах нового коронавірусу (2019 nCoV) був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.