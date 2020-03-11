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У Венесуелі поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом

У Венесуелі поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом
09:56 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Демонстранти пройшли маршем всього кілька кварталів.

Поліція у Венесуелі застосувала сльозогінний газ до демонстрантів, які вийшли на вулиці Каракаса на антиурядовий марш, організований лідером опозиції Хуаном Гуайдо. Про це повідомляє AFP.

«У вівторок поліція з охорони громадського порядку Венесуели застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрацію в Каракасі, організовану лідером опозиції Хуаном Гуайдо», - йдеться в повідомленні.

Незабаром після того, як тисячі демонстрантів у Каракасі почали марш шестикілометровим маршрутом до будівлі Національних зборів із східної частини столиці, прибули спецпідрозділи поліції для розгону натовпу.

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Гуайдо спробував домовитися з поліцейським оточенням, яке блокувало шлях маршу і використовувало сльозогінний газ по демонстрантах: «Цей пікет сьогодні не представляє Венесуели, цей пікет являє собою диктатуру», - сказав Гуайдо, маючи на увазі лінію поліції з захисними щитами.

Опозиційний лідер Хуан Гуайдо, визнаний тимчасовим президентом Венесуели більш ніж в 50 країнах, намагається відродити масові протести проти Мадуро, які значною мірою зазнали фіаско з початку минулого року.

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Митинг, Полиция, Америка, Венесуэла, Демонстранти.
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