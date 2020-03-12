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Трамп може сьогодні запровадити надзвичайний стан у США

Трамп може сьогодні запровадити надзвичайний стан у США
19:55 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:12 березня Трамп сказав журналістам, що рішення розглядається, але не сказав остаточно, чи підпише він її.

Президент США Дональд Трамп може сьогодні підписати документ щодо запровадження режиму надзвичайного стану в країні через загрозу поширення Covid-19. Про це інформує The Hill.

"Президент Трамп розмірковує чи слід оголошувати національну надзвичайну ситуацію через спалах коронавірусу, що дозволить залучити додаткові ресурси для боротьби з епідемією, що швидко поширюється", - йдеться у повідомленні.

"Є речі, які я можу зробити. Є дуже потужні надзвичайні повноваження відповідно до Стеффордського закону (Закон про допомогу та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій). "Я пам’ятаю повноваження надані цим законом, і якщо мені потрібно буде зробити це, я зроблю. Я маю право робити багато речей, про які багато людей навіть не знають", - сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

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Як повідомлялося, станом на 18.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

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США, Трамп, Документ, Надзвичайний стан, Коронавірус.
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