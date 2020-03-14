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Карантину для Трампа не буде

Карантину для Трампа не буде
15:00 Сьогодні Телеграф Українська правда

Світові новини:Попри безпосередній контакт з двома носіями вірусу COVID-19, Дональд Трамп не збирається обсервуватися чи йти на карантин.

Лікар Білого дому заявив, що президент Дональд Трамп не має симптомів коронавірусу, і карантин йому не потрібен після того, як він контактував з двома людьми, у яких є вірус.

Про це повідомляє CNN.

Шон Конлі, лікар Білого дому, написав, що Трамп "ненадовго контактував" з особою, з якою він фотографувався. Цією особою є Фабіо Вайнгартен, прессекретар президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Трамп погодився пройти тест на коронавірус

Через три дні після зустрічі з Трампом Вайнгартен почав проявляти симптоми коронавірусу, а згодом здав позитивний результат на COVID-19, написав Конлі.

У п’ятницю ввечері Конлі заявив, що Білому дому стало відомо, що в іншої особи, з якою Трамп мав контакт, 13 березня зафіксували коронавірус. Ця особа - Нестор Форстер, повірений у справах Бразилії у Вашингтоні.

Конлі заявив, що Трамп проводив більше часу в безпосередній близькості до Форстера, але "всі взаємодії відбувалися до появи будь-яких симптомів".

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"Ці взаємодії можна класифікувати як НИЗЬКИЙ ризик передачі, і наразі немає жодних ознак для домашнього карантину", - написав Конлі.

"Крім того, враховуючи, що сам президент залишається без симптомів, тестування на COVID-19 наразі не показане. Я продовжую уважно стежити за президентом та піклуватися про нього, і повідомлю вам, коли з’явиться більше інформації".

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США, Дональд Трамп, Шон Конли, Коронавірус, Covid-19, Нестор Форстер.
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