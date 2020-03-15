Через перевірки на коронавірус в аеропортах США виникли довжелезні черги

У найбільших аеропортах США виникли черги і хаос у зв'язку з новими правилами обстеження пасажирів, які повертаються до країни з Європи.
Про це повідомляє AP.
Люди у соціальних мережах повідомляли, що пасажири в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго чекали протягом чотирьох годин, що викликало критику на адресу президента Трампа з боку чиновників штату Іллінойс.
Come on people, this is insanity. We can’t start turning on each other when times get tough. Enough with the TP frenzy. Stores are not helping the situation by not restricting how many people can buy. I just can’t believe this is a thing right now...
Stop Doing This pic.twitter.com/B1JBnkDRKL
— Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) March 15, 2020
"Це неприйнятно, контрпродуктивно і суперечить тому, що нам потрібно зробити, щоб запобігти COVID-19. Адміністрація Трампа повинна негайно надіслати більшу підтримку аеропорту", - заявила сенаторка від штату Теммі Дакворт.
Мандрівники в аеропорту Далласа опублікували у соціальних мережах фото черг в терміналі.
У Нью-Йорку працівники митниці в захисних костюмах та масках увійшли на борт літака з Парижа.
Адміністрація США ввела заборону на в'їзд для іноземних мандрівників, які побували в 26 країнах Шенгену, з вівторка це обмеження пошириться на Британію і Ірландію. Американцям дозволено повернутися з Європи.
Деякі експерти з охорони здоров'я відзначають, що очікування в переповнених терміналах потенційно може призвести до того, що більша кількість людей заразиться вірусом.