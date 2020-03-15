Через перевірки на коронавірус в аеропортах США виникли довжелезні черги

Світові новини:Недивлячись на те, що ВООЗ радило уникати великого скупчення людей, довжелезні черги виникли в аеропортах США.

У найбільших аеропортах США виникли черги і хаос у зв'язку з новими правилами обстеження пасажирів, які повертаються до країни з Європи.

Про це повідомляє AP.

Люди у соціальних мережах повідомляли, що пасажири в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго чекали протягом чотирьох годин, що викликало критику на адресу президента Трампа з боку чиновників штату Іллінойс.

Come on people, this is insanity. We can’t start turning on each other when times get tough. Enough with the TP frenzy. Stores are not helping the situation by not restricting how many people can buy. I just can’t believe this is a thing right now... Stop Doing This pic.twitter.com/B1JBnkDRKL — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) March 15, 2020

"Це неприйнятно, контрпродуктивно і суперечить тому, що нам потрібно зробити, щоб запобігти COVID-19. Адміністрація Трампа повинна негайно надіслати більшу підтримку аеропорту", - заявила сенаторка від штату Теммі Дакворт.

Мандрівники в аеропорту Далласа опублікували у соціальних мережах фото черг в терміналі.

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