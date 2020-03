Через перевірки на коронавірус в аеропортах США виникли довжелезні черги

У найбільших аеропортах США виникли черги і хаос у зв'язку з новими правилами обстеження пасажирів, які повертаються до країни з Європи.

Про це повідомляє AP.

Люди у соціальних мережах повідомляли, що пасажири в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго чекали протягом чотирьох годин, що викликало критику на адресу президента Трампа з боку чиновників штату Іллінойс.

