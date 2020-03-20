США через коронавірус припиняють надання візових послуг

Світові новини:США відновлять звичайні візові послуги якнайшвидше, однак поки Держдеп не в змозі вказати конкретну дату.

Державний департамент США призупиняє надання звичайних візових послуг у всіх посольствах та консульствах країни у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

"У відповідь на серйозні світові проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє звичайні візові послуги у всіх посольствах і консульствах США. Посольства і консульства скасують всі намічені зустрічі з видачі імміграційних і неімміграційних віз з 20 березня 2020 року. Якщо дозволяють ресурси, посольства і консульства будуть продовжувати надавати термінові і невідкладні візові послуги", - йдеться у повідомленні.

При цьому послуги залишаються доступними для громадян США. Також ситуація не впливає на програму безвізового в'їзду.

Зазначається, що закордонні місії США відновлять звичайні візові послуги якнайшвидше, однак поки Держдеп не в змозі вказати конкретну дату.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа видужали, 10 047 померли.